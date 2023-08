Desde la infancia, muchas personas han escuchado la advertencia de que nadar después de comer puede ser peligroso. Sin embargo, ¿es realmente riesgoso meterse a nadar después de una comida?

La idea de que nadar después de comer es peligroso se remonta a la época en que las piscinas y playas no estaban tan reguladas y había una mayor preocupación por la seguridad. Se creía que la actividad física después de comer podía desviar el flujo sanguíneo hacia los músculos en lugar de hacia el sistema digestivo, lo que podría llevar a calambres o incluso a un “choque gástrico”.

Nadar después de comer no representa un riesgo significativo para la mayoría de las personas. La idea de que el flujo sanguíneo se desviaría bruscamente del sistema digestivo hacia los músculos es en gran medida un mito.

En realidad, el cuerpo tiene una capacidad adecuada para realizar múltiples funciones al mismo tiempo. Además, los calambres no son causados por la actividad física después de comer, sino por factores como la deshidratación o la fatiga muscular.

“Lo que pasa es que cuando uno consume alimentos, el organismo inicia la irrigación (aporte de sangre a los tejidos orgánicos) al estómago y al tracto digestivo para poder digerir esos alimentos, pero cuando empieza a hacer una actividad física, ese flujo sanguíneo se concentra en el músculo que está trabajando en el momento y puede producir dos riesgos: calambres o una dispepsia (trastorno de la digestión) que podrían llevar al paciente a una inmersión en el agua que lo ahogue”, explicó Luis Miguel Becerra, nutricionista químico pediátrico y especialista en inmunología digestiva a la Universidad del Valle.

Aunque para la mayoría de las personas nadar después de comer no es peligroso, hay casos individuales que podrían requerir precauciones adicionales. Algunas personas pueden experimentar malestar gastrointestinal después de comer y pueden preferir esperar un poco antes de nadar. Además, las comidas copiosas o pesadas podrían causar incomodidad durante la natación en algunas personas.

Si se pregunta cuándo es seguro nadar después de comer, la mayoría de los expertos coincidían en que esperar aproximadamente 30 minutos después de comer es una práctica razonable. Esto brinda al cuerpo tiempo suficiente para iniciar la digestión y evitar cualquier posible incomodidad. Sin embargo, escuchar a su propio cuerpo es fundamental: si se siente incómodo o con sensación de pesadez después de comer, es sensato esperar un poco antes de nadar.

“Por generaciones, muchos padres les han dado a sus hijos el consejo de esperar entre 30 y 60 minutos después de las comidas antes de ir a nadar. Originalmente, se creía que después de comer la sangre de los brazos y las piernas se dirigía al intestino para digerir los alimentos con más facilidad. Por lo tanto, el consejo era esperar, ya que uno podía cansarse y era posible ahogarse. Ahora sabemos que no hay bases científicas para esto. Si bien nadar con el estómago lleno no es lo más cómodo, no es una actividad peligrosa”, indica la Mayo Clinic.

La idea de que nadar después de comer es peligroso es en gran parte un mito perpetuado por generaciones pasadas. Con el conocimiento científico actual, está claro que no hay una base sólida para esta preocupación.

En la mayoría de los casos, nadar después de comer no representa un riesgo significativo. Sin embargo, como con cualquier actividad, es importante escuchar a su cuerpo y tomar precauciones si experimenta malestar o incomodidad después de comer.