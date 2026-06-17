¿Las mascotas son milagrosas para el estrés? La ciencia tiene una respuesta sobre gatos y perros

Un equipo de investigadores de Reino Unido se ha propuesto comprender los mecanismos subyacentes que explican la influencia positiva que tienen las mascotas sobre el bienestar de sus dueños, además de analizar la interacción particular con gatos o perros. Los resultados se han publicado en la revista Frontiers in Psychology.

Según afirma la líder del trabajo y profesora en The Open University, Mayke Janssens, sus hallazgos revelan que interactuar con las mascotas no induce necesariamente una liberación del estrés. “En el caso especial de los gatos, por ejemplo, observamos que un mayor nivel de interacción se asoció a un vínculo más profundo entre el estrés y otras emociones parecidas de los dueños”, añade.

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Para saberlo, los participantes del estudio recibieron 10 notificaciones de una aplicación durante cinco días consecutivos en las que se pedía que completaran un cuestionario sobre cómo se sentían en ese momento, qué estaban haciendo y si estaban cerca de sus mascotas e interactuando con ellas.

En ese proceso, los investigadores consiguieron 8 000 informes con datos en tiempo real que les sirvieron para obtener una imagen más detallada de cómo los animales de compañía podían influir en el bienestar de las personas en su día a día.

El estudio demostró que, en general, la interacción con las mascotas provocaba emociones positivas entre los propietarios en los momentos donde los niveles de interacción eran más altos y los dueños se sentían más alegres. Estos hallazgos se replicaron tanto en propietarios de gatos como de perros.