¿Cómo es posible? Concejal denuncia 139 contratistas con hasta seis contratos en Bogotá

Este último, llamó especialmente la atención del concejal. Según explicó, una misma persona suscribió seis contratos de prestación de servicios cuyo valor conjunto ronda los $440 millones. “Encontramos, por ejemplo, que una sola persona firmó seis contratos de prestación de servicios por $440 millones. La pregunta es: ¿se trata de un privilegio? ¿Quién verifica que estas personas puedan cumplir, al mismo tiempo, todas las obligaciones que firmaron?”, cuestionó Bedoya.

Según el análisis presentado por el cabildante a partir de información oficial de la Secretaría General de Bogotá, cada uno de estos contratistas concentra en promedio 3,14 contratos y cerca de $138 millones en recursos públicos . Del total identificado, 126 personas acumulan tres contratos al mismo tiempo, diez tienen cuatro contratos vigentes y tres contratistas alcanzan hasta los seis contratos simultáneos.

¿Puede una sola persona cumplir de manera adecuada varios contratos simultáneos con el Distrito, incluso cuando estos suman cientos de millones de pesos? Con esa pregunta el concejal de Bogotá Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, denunció que 139 contratistas acumulan actualmente 436 contratos simultáneos de prestación de servicios (OPS) con entidades del Distrito, por un valor superior a los $19.200 millones.

Para Bedoya, el debate va más allá de centrarse en el número de contratos firmados, sino en la capacidad efectiva de quienes los ejecutan. “Aquí la pregunta de fondo no es sólo cuántos contratos hay, sino quién verifica que una persona con tres, cuatro o hasta seis contratos simultáneos pueda cumplir efectivamente todos los objetos contractuales, productos, tiempos y obligaciones pactadas”, afirmó.

Aunque el concejal aclaró que no está denunciando una irregularidad legal, sí planteó dudas sobre la forma en que se distribuyen los recursos públicos y sobre los mecanismos de control que existen para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los contratistas. “No estamos cuestionando la legalidad de estos contratos. Lo que estamos preguntando es si los recursos públicos se están distribuyendo de la manera más eficiente posible y si existe una adecuada capacidad de ejecución cuando se concentran tantos recursos en tan pocas personas”, señaló.

Según el análisis presentado por Samir Bedoya, los diez contratistas con mayores montos concentran el 17,2 % del valor total contratado dentro del grupo analizado, lo que evidencia una concentración significativa de recursos en pocas personas.

La denuncia también abarca el acceso de otros profesionales a este tipo de oportunidades. Bedoya sostiene que la acumulación de contratos en un grupo reducido limita la posibilidad de vinculación de cientos de personas que buscan trabajar para el sector público.

“Mientras unos pocos acumulan tres, cuatro y hasta seis contratos, los 436 contratos en manos de 139 personas podrían haber representado oportunidades de ingreso para cerca de 300 contratistas adicionales”, indicó.

El concejal aseguró que miles de profesionales, técnicos y especialistas buscan vincularse al Distrito sin lograr acceder a un solo contrato, mientras otros concentran varios de manera simultánea.

Lea también: Corte Suprema fijó fecha para la indagatoria a senadora Martha Peralta por corrupción en la UNGRD

La discusión cobra mayor relevancia por el crecimiento que ha tenido la contratación por prestación de servicios durante los últimos años en Bogotá. De acuerdo con las cifras expuestas por Bedoya, en 2023 se destinaron cerca de $35.000 millones a este tipo de contratación. Un año después la cifra superó los $53.000 millones.

El incremento continuó en 2025, cuando el valor contratado alcanzó los $76.858 millones, la cifra anual más alta registrada en la serie analizada entre 2016 y 2026. Solo en lo corrido de este año, los contratos de prestación de servicios ya superan los $42.243 millones.

Las cifras también reflejan un aumento en el número de contratos celebrados. Mientras en 2023 se firmaron 665 contratos OPS, en 2024 la cifra llegó a 1.223 y en 2025 se ubicó en 1.111 contratos. Para el cabildante, este crecimiento obliga a revisar con mayor detalle la forma en que se asignan los contratos y los mecanismos de supervisión existentes.

Por esto, exigió a la Administración Distrital responder cuatro preguntas concretas: qué entidades concentran el mayor número de contratos simultáneos; cuántos de esos contratos corresponden a actividades permanentes de las entidades; qué controles aplican los supervisores antes de certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y cuándo estará disponible una herramienta que permita cruzar la información contractual entre entidades distritales y nacionales.

Continúe leyendo: Inversión de Equipos Básicos en Salud de Antioquia creció 12.000%, pero resultados no son claros: diputado Jorge Correa

El concejal también insistió en la necesidad de fortalecer las plantas de personal mediante concursos de mérito y reducir la utilización de contratos temporales para desempeñar funciones permanentes dentro de la administración pública.

“La Administración debería fomentar la provisión de la planta de personal, garantizar la igualdad de oportunidades y la meritocracia para ser nombrado en un empleo público, y abanderar la vinculación del talento humano con transparencia y, como hemos insistido, con el buen manejo de los recursos. Bogotá no puede seguir concentrando contratos en pocas manos mientras miles de profesionales esperan una oportunidad”, concluyó Bedoya.