¿Cómo es posible? Concejal denuncia 139 contratistas con hasta seis contratos en Bogotá

¿Puede una sola persona cumplir de manera adecuada varios contratos simultáneos con el Distrito, incluso cuando estos suman cientos de millones de pesos? Con esa pregunta el concejal de Bogotá Samir Bedoya Piraquive, del Partido MIRA, denunció que 139 contratistas acumulan actualmente 436 contratos simultáneos de prestación de servicios (OPS) con entidades del Distrito, por un valor superior a los $19.200 millones.
Según el análisis presentado por el cabildante a partir de información oficial de la Secretaría General de Bogotá, cada uno de estos contratistas concentra en promedio 3,14 contratos y cerca de $138 millones en recursos públicos. Del total identificado, 126 personas acumulan tres contratos al mismo tiempo, diez tienen cuatro contratos vigentes y tres contratistas alcanzan hasta los seis contratos simultáneos.
Este último, llamó especialmente la atención del concejal. Según explicó, una misma persona suscribió seis contratos de prestación de servicios cuyo valor conjunto ronda los $440 millones. “Encontramos, por ejemplo, que una sola persona firmó seis contratos de prestación de servicios por $440 millones. La pregunta es: ¿se trata de un privilegio? ¿Quién verifica que estas personas puedan cumplir, al mismo tiempo, todas las obligaciones que firmaron?”, cuestionó Bedoya.
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