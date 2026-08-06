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¿En la adultez se pierde la habilidad de hacer amigos?: crean grupos en WhatsApp para parchar

Según los expertos, la falta de tiempo y de espacios de conversación afecta la posibilidad de encontrar amigos.

  • El ingreso a los grupos de Hey Interest no tiene costo. Las personas que quieran sumarse a las actividades de los grupos debe revisar las redes sociales del colectivo. Foto: Cortesía.
    El ingreso a los grupos de Hey Interest no tiene costo. Las personas que quieran sumarse a las actividades de los grupos debe revisar las redes sociales del colectivo. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Para muchos, las series gringas nos han mentido. En esas ficciones, la gente tiene un grupo de amigos que va de un apartamento a otro, de una aventura cómica a una romántica. Quizá fue Seinfeld la responsable de abrir la senda, que luego transitarían Friends, The Big Bang Theory y How I Met Your Mother. Eso pasa en la pantalla chica, pero no en la vida fuera de ella. Al menos esa es la creencia de numerosos internautas, convencidos de que hacer amigos después de graduarse del colegio o de la universidad se vuelve cada vez más difícil.

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En Medellín, Iván Mana y Estefanía Camacho crearon Hey Interests, una comunidad de WhatsApp con casi 3.000 personas inscritas, que se reúnen para compartir intereses, hacer karaoke, pasar las tardes con partidas de juegos de mesa y caminar los fines de semana por la ruralidad de Medellín. Mana, nacido en Rusia y residente en Medellín desde hace cuatro años, explica que su propia experiencia de migrante e introvertido lo llevó a buscar alternativas para relacionarse sin recurrir a las aplicaciones de citas tradicionales.

“Cuando uno está en la escuela o en la universidad, las amistades surgen con facilidad porque se ve a las mismas personas todos los días. En la adultez eso cambia”, afirma. Además, muchos amigos se casan, cambian de ciudad o adquieren nuevas responsabilidades, mientras que el teletrabajo reduce aún más las oportunidades de interacción cotidiana.

Hey Interests no es una aplicación para encontrar pareja. En cambio, reúne a personas interesadas en el senderismo, la lectura, el fútbol, la gastronomía, los museos, el baile, el intercambio de idiomas, el camping y el crecimiento personal. Actualmente la comunidad cuenta con alrededor de 95 grupos temáticos dentro de WhatsApp y los propios integrantes proponen encuentros, siempre que respeten las reglas establecidas por los administradores.

Los organizadores aseguran que una de las diferencias frente a las redes sociales tradicionales es que las personas vuelven a encontrarse una y otra vez, lo que facilita la construcción de relaciones. En lugar de participar en un evento aislado con desconocidos, los integrantes coinciden en distintas actividades durante semanas o meses, una dinámica que, según Mana, se parece más a la experiencia de la universidad o del colegio.

¿Qué dice la ciencia sobre las amistades en la adultez?

Para el psicólogo René Bautista, doctor en Ciencia del Comportamiento, la idea de que la adultez hace más difícil crear amistades no depende tanto de la edad. Desde su perspectiva, la capacidad para establecer vínculos permanece relativamente estable a lo largo de la vida, aunque cambian las circunstancias y la disposición para invertir tiempo en la vida social.

El especialista explica que durante la adolescencia o la juventud existen más espacios compartidos y menos responsabilidades, mientras que en la adultez el trabajo, la familia y otros proyectos ocupan buena parte del tiempo disponible. Por ello, considera que la dificultad para hacer amigos está relacionada con las habilidades sociales, el interés y el contexto de cada persona y no tanto con la edad en sí misma.

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Bautista tampoco considera que la tecnología haya debilitado las relaciones humanas. A su juicio, las plataformas digitales simplemente cambiaron la forma en que las personas construyen comunidad. La virtualidad permite conectar individuos que probablemente nunca se encontrarían de manera presencial y facilita la creación de grupos alrededor de intereses compartidos. “Seguimos teniendo la necesidad de conformar comunidades”, señala.

En ese sentido, considera que las plataformas enfocadas en amistades presentan diferencias frente a las aplicaciones de citas. Mientras estas últimas implican un mayor nivel de exposición e intimidad, las comunidades centradas en intereses específicos reducen la percepción de riesgo y hacen que las personas participen con mayor tranquilidad. Además, cree que estos espacios pueden convertirse, eventualmente, en el punto de partida para otro tipo de relaciones personales.

¿Y las reglas de interacción?

Los administradores de Hey Interest también han establecido reglas para mantener un ambiente de convivencia. No se permiten discusiones sobre política o religión, se controla que las publicaciones correspondan al tema de cada grupo y la mayoría de los encuentros se realizan en espacios públicos como cafés, restaurantes, parques o escenarios deportivos. Según sus creadores, durante los siete meses de funcionamiento no han registrado incidentes de seguridad en las actividades organizadas por la comunidad.

El crecimiento del proyecto también los ha llevado a establecer alianzas con entidades públicas para ofrecer charlas sobre inteligencia emocional y crecimiento personal, además de explorar futuras actividades relacionadas con seguridad y ciberseguridad. Paralelamente trabajan en el desarrollo de una aplicación propia que permita mejorar la privacidad de los usuarios, eliminar algunas limitaciones de WhatsApp y organizar mejor a los participantes según la ciudad o el sector donde viven.

Aunque la mayoría de los integrantes son colombianos, Mana asegura que el objetivo principal sigue siendo el mismo que motivó la creación de la comunidad: reducir la sensación de soledad en la adultez. “Toda mi vida fui extranjero y sé lo difícil que es sentirse solo”, explica. Para él, facilitar que las personas encuentren espacios donde compartir intereses, conversar y verse con frecuencia puede contribuir a reconstruir el sentido de pertenencia que muchas veces se pierde cuando cambian las etapas de la vida.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué muchas personas sienten que hacer amigos es más difícil en la adultez?
Diversos factores hacen que muchas personas perciban mayor dificultad para hacer amistades en la adultez. Según el psicólogo consultado en la noticia, el problema no está en la edad, sino en que el trabajo, la familia y otras responsabilidades reducen el tiempo y las oportunidades para compartir con otras personas, a diferencia de lo que ocurre en el colegio o la universidad.
¿La tecnología dificulta hacer amigos, según el experto consultado?
No necesariamente. El psicólogo afirma que la tecnología no ha debilitado las relaciones humanas, sino que transformó la forma en que las personas crean comunidad. Las plataformas digitales pueden facilitar el contacto entre personas que comparten intereses y que probablemente no se conocerían de otra manera.
¿Qué es Hey Interests y cómo funciona la comunidad de WhatsApp?
Hey Interests es una comunidad organizada en WhatsApp para que las personas conozcan gente con intereses similares. Cuenta con cerca de 3.000 integrantes y alrededor de 95 grupos temáticos, donde los propios miembros proponen actividades como senderismo, lectura, juegos de mesa, intercambio de idiomas o gastronomía, siguiendo reglas definidas por los administradores.
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