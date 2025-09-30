¿Quiere aprender inglés? Así puede hacerlo de forma gratuita en las bibliotecas de Medellín

Medellinglish es un programa de la Alcaldía de Medellín que busca formar en esta lengua extranjera a aquellos que deseen aprender un nuevo idioma. Como parte de esta iniciativa, en octubre comenzarán los Clubes de Inglés, una estrategia que se llevará a cabo en las bibliotecas públicas de la ciudad.

Esta estrategia es completamente gratuita y no tiene el modelo tradicional de una clase de idiomas. La idea de estos espacios es que los inscritos se reúnan a conversar de diversos temas como música, cine, televisión o de lo que ocurre cada día en Medellín, con el fin de que cada sesión proporcione herramientas útiles para los participantes.

En el primer semestre del 2025, Medellinglish realizó su primera convocatoria para enseñarles a jóvenes y adultos inglés de forma gratuita en modalidad virtual y presencial. En alianza con la Universidad EAFIT, el programa contó con 10.787 postulaciones para los 4.000 cupos disponibles. Las personas seleccionadas tendrán un ciclo formativo de casi cinco meses, el cual terminará en la semana del 13 de diciembre.

En esta ocasión, la institución encargada de la enseñanza será el Centro Colombo Americano y con esta estrategia se espera llegar a 1.300 personas.