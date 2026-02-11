Joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria en Bogotá para hacer un picnic y el video se viralizó

Lo que parecía una escena de película terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Un joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria, en Bogotá, para organizar un picnic romántico y sorprender a su novia, y el momento quedó registrado en video.
En las imágenes se observa una mesa decorada, detalles románticos y la ciudad como telón de fondo desde uno de los puntos más emblemáticos de la capital. El clip se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.