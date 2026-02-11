Joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria en Bogotá para hacer un picnic y el video se viralizó

En las imágenes se observa una mesa decorada, detalles románticos y la ciudad como telón de fondo desde uno de los puntos más emblemáticos de la capital. El clip se difundió rápidamente en distintas plataformas, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Lo que parecía una escena de película terminó convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Un joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria, en Bogotá, para organizar un picnic romántico y sorprender a su novia, y el momento quedó registrado en video.

Las reacciones fueron divididas. Algunos usuarios elogiaron la creatividad del gesto y lo calificaron como “el sueño de cualquiera”, mientras otros expresaron incredulidad y cuestionaron cómo fue posible acceder al espacio. También hubo comentarios críticos sobre el costo y el uso de un lugar icónico para este tipo de actividades.

La experiencia, según se indica, incluye una permanencia aproximada de diez minutos en el lugar, así como la toma de una fotografía y un video en formato 360 grados.

La Torre Colpatria, con 196 metros de altura y un mirador ubicado en el piso 48, es uno de los referentes arquitectónicos de Bogotá y un atractivo turístico frecuente tanto para visitantes como para residentes.