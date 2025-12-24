Trump y la IA son los artífices de las palabras de 2025

El lenguaje es el principal vestigio que dejamos de nuestro paso por el mundo. Las palabras cambian al ritmo que lo hacen las sociedades. Hay palabras que estuvieron en las mentes de nuestros antepasados y hoy apenas hacen parte de nuestro vocabulario cotidiano. Lo contrario también funciona: las nueva generaciones usarán vocablos -ya lo hacen- que nosotros aprendemos con dificultad. En síntesis, cada época construye su propio idioma, a partir de los cambios políticos, las innovaciones de las tecnologías y las emergencias de nuevas emociones.
Estas ideas ayudan a entender que cada año algunas entidades culturales escojan palabras que marcaron la vida de la gente. Por ejemplo, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), una entidad promovida por la Real Academia Española de la Lengua y la agencia Efe de noticias, afirmó que una palabra relacionada con las esferas del comercio internacional fue la más sobresaliente de 2025.
Se trata de arancel y no hay que tener un doctorado en las artes de Sherlock Holmes para caer en la cuenta que fue el presidente Donald Trump el que le concedió el prestigio mediático.
En este caso, una coyuntura política -la guerra comercial de los Estados Unidos con las potencias nacientes que ponen en entredicho su predominio- fue el motor que propulsó la palabra. A veces no ocurre lo mismo. Pensemos en 6-7, un vocablo conocido por los usuarios de las redes sociales, en particular de TikTok.
Dictionary.com la escogió porque es “el ejemplo perfecto de la velocidad vertiginosa de la jerga o slang digital”, dice la página web. El término proviene de una canción de rap gringo y no tiene un sentido unívoco. Los jóvenes lo usan en sintonía con la ocasión. Es decir, en una charla puede significar algo y en otra puede ser su antónimo.
No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo de estas mutaciones lingüísticas relacionadas con la esfera virtual. Los jóvenes cantantes de trap de Medellín han popularizado entre sus seguidores la expresión Gas, pirobo.
Si alguien mayor de treinta años escucha una frase que incluya esa expresión seguramente la asociará con algo despectivo. Sin embargo, en el contexto de los muchachos, la expresión tiene el sentido contrario. Para ser más claros: gas, pirobo es para los adolescentes de hoy lo que fue chimba o bacano para los pelados de los ochenta y noventa.
De nuevo, el lenguaje es una herramienta que sirve para hacer entendible la realidad. Desprovistos de las palabras, los humanos no seríamos animales de símbolos. Y la realidad es cambiante. Se parece a un río cuyo cauce se acomoda a los accidentes de la geografía. En consecuencia, pensar que hay un lenguaje puro y otro impuro es una postura naif. Tal vez la mejor actitud ante los cambios sea la de contemplarlos con admiración y crítica.