No somos la única especie con “tumbao”: la ciencia descubre el “genio” musical de los macacos

Según un nuevo estudio, los macacos pueden seguir el ritmo de la música, lo que contradice la creencia de que solo los animales con capacidad para aprender a vocalizar pueden encontrar el ritmo y moverse al compás. Los detalles de la investigación, liderada por Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se publican en la revista Science.
Según los autores, el descubrimiento ofrece nuevos datos que sugieren que las raíces del ritmo pueden ser mucho más profundas en nuestro pasado evolutivo de lo que se creía anteriormente.
Los seres humanos tienen una capacidad única para percibir y moverse al compás de un ritmo musical constante. Se trata de una habilidad que se desarrolla en las primeras etapas de la vida y que requiere un complejo reconocimiento de patrones, predicción y coordinación motora.