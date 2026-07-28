El regreso más emotivo de Colombiamoda 2026: Isabel Henao y Bronzini en el Parque de los Pies Descalzos

Hace siete años, en 2019, Isabel Henao presentó una pasarela con Bronzini. Esta vez vuelve, con la misma marca antioqueña,para traer una nueva colección a Colombiamoda que se presentará este 29 de julio en el Parque de los Pies Descalzos, a las 7:00 pm“Llevaba 7 años sin estar en Colombiamoda y han sido muchas las emociones de estos días”, contó Isabel en conversación con EL COLOMBIANO. Es que para ella esta feria siempre fue un sueño. Recuerda entre risas y nostalgia cómo a los 14 años le pidió a su mamá que la llevara a ver desfiles y, como no la dejaron entrar por ser menor de edad, se devolvió muy triste para su casa. Al año siguiente entró como modelo, aunque ella soñaba con hacer moda. Entonces rememora su primera pasarela, la de los jóvenes creadores de Colegiatura, en 2002 cuando aún estaba en quinto semestre y tenía 20 años. Conozca: Morat debuta en Colombiamoda, tendrán su primera pasarela con Gef

Piezas de la colección de pijamas de Isabel Henao paara Bronzini. FOTO Cortesía

La llamada, para invitarla a colaborar de nuevo con Bronzini, llegó de sorpresa: “Fue una llamada que nunca me hubiera esperado” y en medio de circunstancias personales muy retadoras en su familia dijo que sí y comenzó la aventura. A pesar de la experiencia acumulada, esta también es una pasarela de primeras veces: “Nunca había hecho ropa interior, uno de mis retos grandes; nunca había hecho vestidos de baño”. Son 76 referencias en una colección reúne prendas de ropa interior, pijamas y vestidos de baño”, detallan desde Bronzini e Isabel añade que hay un par de componentes de loungewear, “que no es exactamente con lo que duermes, pero es con lo que estás cómoda y tranquila en tu casa, pero que además puedes usar en el gimnasio o puedes usar para viajar”, detalla. Hasta en las fechas de celebración en diciembre del año pasado, Isabel estaba entregando muestras, y siempre de la mano de un equipo con el que ya sabe trabajar. "Las experiencias de trabajar con el Éxito han sido hermosas, así como todo el equipo humano que hay detrás en Didetexco, es impresionante. Cada persona en este mundo de la costura tiene sus técnicas y sus métodos y fue muy lindo trabajar de la mano con personas que incluso las conoció desde hace 11 años".

La colección tiene como hilo conductor la naturaleza y el arte e incorpora elementos botánicos como la flor de loto y las hojas de ginkgo, “símbolos asociados con la conexión interior y la sensación de recargar la mente y el cuerpo”, explican desde Bronzini. Isabel añade que el punto de partida no fue pensar en que te vas a dormir –que es lo que pensarías cuando piensas en pijamas– sino pensar en despertarte. En esa sensación deliciosa de haber descansado, despertarte con la luz de la mañana, con el sonido de los pájaros con este mensaje de la vida que a veces damos por obvio de que volvemos a empezar un día más”. Desde lo simbólico, "el ginkgo habla de fortaleza, de energía, de resiliencia. La flor de loto habla de sabiduría femenina, de cómo una planta sobrevive en un pantano", cuenta Isabel, quien añade que es un reto enorme hacer un desfile de pijamas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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