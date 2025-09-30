x

¡Aplausos para Medellín! Por su estrategia de promoción, la ciudad ganó premio “Óscar” de turismo

Se trata de los World Travel Awards, los cuales cada año reconocen los destinos y el trabajo de las organizaciones clave de la industria.

    Este es el sexto galardón que recibe Medellín en los Global Travel Awards. En dos ocasiones, 2016 y 2020, la ciudad ha sido elegida como mejor destino de escapas. FOTO: Juan Antonio Sánchez
María José Chitiva Londoño
Tendencias

30 de septiembre de 2025
Aunque la capital antioqueña ya ha sido reconocida cinco veces en ediciones anteriores, esta es la primera ocasión que una organización local obtiene el premio en la categoría de Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica. El galardón fue otorgado al Gran Oficina de Visitantes y Convenciones de Medellín, una fundación que, desde hace más de dos décadas, trabaja en la promoción de la ciudad y el departamento como destinos turísticos tanto a nivel nacional como internacional.

¡Aplausos para Medellín! Por su estrategia de promoción, la ciudad ganó premio “Óscar” de turismo

Lea aquí: “Colombia vive un momento dorado en turismo”: Carmen Caballero, directora de ProColombia

Este fue el único reconocimiento que recibió Medellín en la edición 2025 de losPremios mundiales de viajes. En años anteriores, la ciudad ha sido destacada como Mejor Destino de Escapada, Mejor Destino Emergente y Mejor Destino de Reuniones y Convenciones. Este nuevo premio exalta la mano de obra que ha desarrollado el Bureau en articulación con entidades públicas y privadas, para posicionar a Medellín como un destino atractivo y en constante crecimiento.

“Trabajamos con el público especializado, es decir, los profesionales del sector turístico, y también con instituciones internacionales, identificando cuál es el perfil de visitante que queremos atraer: personas que quieran venir, disfrutar e invertir en este destino”, explicó a EL COLOMBIANO Juliana Cardona Quirós, directora ejecutiva del Bureau.

Durante el primer semestre de 2025, Medellín recibió 954.632 visitantes. La ciudad es el segundo destino más visitado por extranjeros en Colombia, y el 94% de estas llegadas se dan por motivos de ocio. Aunque el objetivo principal de la fundación ha sido impulsar tanto el turismo vacacional como el corporativo, actualmente trabajan también en consolidar a la ciudad como una opción para aviones familiares, como capital regional de eventos y en convertirla en uno de los destinos más relevantes del país en turismo médico.

Además, Cardona señala que una de las prioridades actuales es dar a conocer que Antioquia es mucho más que Medellín.

"Queremos mostrar que esta es una región muy diversa, con lugares maravillosos, como nuestros tres municipios patrimonio nacional: Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó. La idea es que los viajeros encuentren otras opciones y que, si tienen diez días para recorrer, pasen cinco en Medellín y los otros en distintos destinos que ofrece el departamento", agrega la directora.

Los World Travel Awards, conocidos como los “Óscar del turismo”, celebran desde 1993 lo mejor de la industria a nivel global. Para participar, empresas y entidades públicas presentan sus nominaciones, las cuales luego son votadas en línea por profesionales del sector.

En la categoría en la que resultó ganador el Bureau, también competían las oficinas de turismo de Bogotá y Cartagena, así como representantes de otros países de América Latina como Brasil, Perú, Ecuador y Argentina.

Le puede interesar: Los países más caros para vivir en América Latina y el Caribe en 2025, según Numbeo

Otros destinos colombianos que ganaron el “Óscar” del turismo 2025

