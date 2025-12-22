x

Medellín es uno de los diez mejores lugares en el mundo para ir a comer en 2026, según Condé Nast Traveler

Carmen, XO y Sancho Paisa son algunos de los restaurantes destacados por la revista de turismo y estilo de vida, la cual cada año publica la lista de los diez mejores lugares para ir a comer.

  • Carmen, ubicado en El Poblado, es uno de los restaurantes recomendados por la revista. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
22 de diciembre de 2025
bookmark

Cada año, Condé Nast Traveler, una de las revistas de turismo y estilo de vida más reconocidas a nivel mundial, publica su listado de los mejores lugares para comer. Medellín fue elegido como uno de los mejores diez sitios para hacer turismo gastronómico en 2026, posicionando así a la capital antioqueña como uno de los destinos destacados del próximo año.

Para realizar esta selección, que no está organizada en forma de ranking, los editores de la publicación eligen “ciudades, estados e incluso barrios específicos con panoramas gastronómicos que vale la pena planificar para su año de viajes”, explican. De esta manera, la lista está pensada en aquellos viajeros que tienen la comida como uno de sus principales intereses.

Según Condé Nast Traveler, Medellín es uno de los diez mejores lugares para ir a comer en 2026 por su apuesta de convertirse en uno de los epicentros de la cocina colombiana y por su creciente vida nocturna. Aunque la revista resalta platos típicos como la arepa, los frijoles y el chicharrón, también asegura que la gastronomía local ha experimentado con nuevas preparaciones y experiencias en los últimos años.

Uno de los restaurantes que destacan es Carmen, de la chef Carmen Ángel, quien abrió en 2009 las puertas de este lugar que tiene como protagonista la biodiversidad del país. También está XO, que hace parte de este mismo grupo y que se caracteriza por ofrecer una experiencia de 13 tiempos realizada con alimentos producidos por agricultores locales.

Pero no solo la comida es el pretexto para venir a recorrer gastronómicamente a Medellín. Los cócteles son mencionados por Condé Nast como una de las mejores alternativas y ahí entran lugares como Mamba Negra, Mala Audio Bar y Konbini.

Y por fuera de la ciudad también hay sugerencias. La Casa de Vero, ubicada en El Carmen de Viboral, es una. Este restaurante, dirigido por la chef Verónica Gómez, tiene como pieza central el sancocho y se caracteriza por la preparación de platos típicos. Cerca al Aeropuerto Internacional José María Córdova está Sancho Paisa, otro de los destacados del listado.

Además, se espera que en 2026 lleguen nuevas propuestas gastronómicas que buscan seguir elevando los sabores de Medellín. Una de ellas es Boro, restaurante del chef Jaime David Rodríguez, creador de Celele en Cartagena, el cual hace parte del prestigioso listado 50 Best. Test Kitchen Lab, del chef de Adolfo Cavalie y la bartender Daniela Alvarado, y Osso de Lima también abrirán sus puertas el próximo año.

Boston, Estados Unidos; Creta, Grecia; Fez, Marruecos; Hong Kong, China; Minas Gerais, Brasil; Sídney, Australia; Patan, Nepal; Condado del Príncipe Eduardo, Canadá, y Sevilla, España son los otros destinos que hacen parte de este listado que reúne lo mejor para probar en 2026.

Utilidad para la vida