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Medellín ganó premio internacional por CiudadaníaLAB, laboratorio de innovación para jóvenes y mujeres

El galardón fue otorgado en el marco de los Smart City LATAM Awards 2026, en los que Corredores Verdes, otra iniciativa de ciudad, también fue finalista.

  • Los Smart City LATAM Awards 2026 se entregaron en Puebla, México. FOTO: Alcaldía de Medellín.
    Los Smart City LATAM Awards 2026 se entregaron en Puebla, México. FOTO: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 2 horas
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La capital antioqueña fue una de las ganadoras de los Smart City LATAM Awards 2026, premios que distinguen la excelencia, la innovación y el compromiso de las ciudades, gobiernos, instituciones y empresas líderes en transformación urbana en Latinoamérica.

Medellín ganó en la categoría Sociedad Equitativa y Colaborativa, la cual reconoce proyectos que promueven la inclusión social, la equidad y la construcción de comunidades resilientes, gracias a CiudadaníaLAB.

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Estos galardones fueron entregados el pasado 3 de junio de 2026 en Puebla, México, donde se reunieron miembros de gobiernos locales e instituciones privadas de otros países de la región como Chile, Brasil, Argentina y República Dominicana.

“Medellín ha sido reconocida por ser una ciudad que vio en las dificultades muchas oportunidades para salir adelante y nos dimos cuenta de que no podíamos salir solos, sino que había un modelo exitoso que era universidad, empresa, Estado, sumado a las organizaciones sociales”, expresó el secretario de Participación Ciudadana, Camilo Andrés Cano Montoya.

CiudadaníaLAB es un proyecto que busca potenciar las capacidades de innovación e incidencia en los procesos de participación ciudadana de organizaciones sociales y comunitarias de la ciudad. Su objetivo es jóvenes y mujeres participen de manera activa en la toma de decisiones y desarrollo de soluciones para problemas cotidianos.

No es la primera vez que esta iniciativa recibe un reconocimiento internacional: en 2025 fue una de las 53 propuestas de 13 países iberoamericanos seleccionada en la convocatoria de Laboratorios de Innovación Ciudadana (Labic).

Corredores Verdes, otro proyecto finalista en los Smart City LATAM Awards 2026

En estos mismos galardones, Medellín fue también finalista en la categoría Desarrollo Urbano Sostenible y Movilidad con la estrategia Corredores Verdes.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo porque demuestra que cuando una ciudad le apuesta a proyectos que mejoran la calidad de vida y cuidan el medio ambiente, los resultados trascienden. Corredores Verdes es un referente de transformación urbana sostenible y una muestra de cómo Medellín innova por una ciudad más verde, más habitable y preparada para el futuro”, expresó el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

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Este proyecto consiste en plantar árboles, arbustos, palmeras y cubiertas verdes para conformar una red medioambiental que conecta arroyos, colinas, parques y carreteras con el fin de aumentar la biodiversidad y disminuir la sensación de calor en la ciudad.

Hasta ahora se han transformado más de 20 kilómetros de corredores urbanos, lo que ha generado más de 157.000 metros cuadrados de infraestructura verde en Medellín. La iniciativa tenía como meta la consolidación de 30 corredores verdes y la creación de nueve más.

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