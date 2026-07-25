Andi arremete contra la Dian por arancel de EE. UU.: “Ahora se van y olvidan sus responsabilidades con el país”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó con dureza la actuación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) frente al proceso que antecedió a la imposición de un arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos a varios productos colombianos.

A través de su cuenta en X, el dirigente gremial reaccionó al comunicado emitido por el Ministerio de Comercio, en el que esa cartera reveló que había solicitado con anticipación a la Dian expedir una reglamentación para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, un requisito exigido por las autoridades estadounidenses.

“Esta comunicación de @MincomercioCo ilustra la inacción de la Dian, que condujo a que Colombia tenga hoy un arancel del 12,5% para más de 1/3 de nuestras exportaciones”, escribió Mac Master.

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El dirigente agregó que la situación deja múltiples interrogantes sobre el comportamiento de la autoridad aduanera. “¿Se trata de una actitud deliberada, o no? La autoridad aduanera sabía perfectamente el riesgo que corrían las exportaciones colombianas. ¿Fue ineptitud, fue a propósito, se trató de un sabotaje, se trató simplemente de incapacidad?”, manifestó.

También preguntó cuál fue la posición del resto del Gobierno y por qué no se ejerció mayor presión para que la Dian cumpliera con las tareas solicitadas, pese a los reiterados llamados de los exportadores y de los gremios.