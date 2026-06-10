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Por primera vez prueban en humanos un medicamento que busca rejuvenecer las células: ¿cómo funciona?

El ensayo clínico se llevó a cabo en Estados Unidos por la compañía de biotecnología Life Biosciences. El fármaco activa tres genes capaces de “reprogramar parcialmente” las células envejecidas para que vuelvan a comportarse como si fueran más jóvenes.

  • El nombre del medicamento es ER-100. FOTO: EuropaPress.
    El nombre del medicamento es ER-100. FOTO: EuropaPress.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 3 horas
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Este martes, en Estados Unidos, ocurrió un hecho que parece sacado de una novela de ciencia ficción: por primera vez, una persona fue tratada en un ensayo clínico de terapia génica que busca que las células envejecidas recuperen características propias de las células jóvenes.

El tratamiento se llama ER-100, es desarrollado por la empresa de biotecnología Life Biosciences, especializada en medicamentos de rejuvenecimiento, y tiene el propósito de evaluar si es posible activar tres genes capaces de “reprogramar parcialmente” las células envejecidas para que vuelvan a comportarse como si fueran más jóvenes.

Lea: ¿Por qué ahora tantas personas llegan a los 100 años? Grupo colombiano investiga el asunto

Aunque la ambición es que este proceso pueda aplicarse...

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