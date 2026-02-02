Con salpicaduras a monarquías y a funcionarios de EE. UU., se cierra un capítulo de los archivos Epstein

Las autoridades estadounidenses publicaron la última serie de archivos relacionados con la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.
Además, se dio por concluida la revisión del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así lo confirmó el fiscal Todd Blanche en una entrevista para la cadena ABC News, quien afirmó que esta “ha terminado”.
El mismo funcionario le expresó a la cadena CNN que entiende que las “víctimas quieren ser compensadas” pero que la Fiscalía no puede “crear pruebas o presentar un caso que no existe”.
Estas declaraciones fueron en respuesta a un comunicado de 18 supervivientes de Epstein que manifestaron no detenerse “hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas”.
Los archivos contenían referencias a numerosas figuras de alto perfil. A continuación, se presentan detalles clave sobre las últimas personas mencionadas, ninguna de las cuales ha sido acusada de irregularidades.