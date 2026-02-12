A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su esposa publicó su mensaje más íntimo

El pasado martes se cumplió un mes del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, fecha que estuvo acompañada por múltiples mensajes de homenaje en redes sociales, donde familiares, colegas, amigos y fanáticos compartieron oraciones y recuerdos para honrar su memoria. Entre esas manifestaciones de afecto tomó fuerza una publicación de su esposa, Sonia Restrepo. Aunque la mujer mantiene sus redes sociales privadas, el contenido se conoció luego de que Víctor Ocampo, conocido como El Rey de las Extensiones, compartiera una captura de pantalla del mensaje en sus historias de Instagram.

El emotivo mensaje de Sonia Restrepo: “El silencio que dejaste no se parece a nada”

En el texto, Restrepo describe cómo ha transcurrido este primer mes sin la presencia del artista, señalando que, aunque el tiempo continúa avanzando, en su hogar la sensación es distinta. “El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón”, escribió.

La esposa del intérprete, conocido como el ‘Hijo de Manzanares’, también confesó que en varios momentos se descubre buscándolo con la mirada, con la esperanza de hallar el apoyo constante que él le ofrecía. Amplíe la noticia: (Fotos) ¿El avión estaba apto para volar? Revelan informe técnico sobre el accidente de Yeison Jiménez En su mensaje, agradeció el tiempo compartido y la vida construida en familia. “Agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar”, agregó.

La publicación también incluyó referencias directas a sus hijos y a la manera en que enfrentan la ausencia del cantante. Restrepo señaló que recurren a sus canciones, a conversaciones pasadas y a los consejos que él dejó como una forma de mantenerlo presente en la cotidianidad familiar. También reveló que su hijo menor, Santiago, ya aprendió a decir “papá”. Lea también: Natalia Jiménez vuelve a Medellín con tributo a su “primo” Yeison Jiménez y un renacer artístico Según escribió, ese momento ha sido particularmente significativo para la familia, que intenta atravesar el duelo aferrándose a las enseñanzas de fortaleza y perseverancia que Jiménez transmitió en vida. “Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad”, puntualizó.

Bloque de preguntas y respuestas