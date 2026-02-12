A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su esposa publicó su mensaje más íntimo

El pasado martes se cumplió un mes del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, fecha que estuvo acompañada por múltiples mensajes de homenaje en redes sociales, donde familiares, colegas, amigos y fanáticos compartieron oraciones y recuerdos para honrar su memoria.
Entre esas manifestaciones de afecto tomó fuerza una publicación de su esposa, Sonia Restrepo. Aunque la mujer mantiene sus redes sociales privadas, el contenido se conoció luego de que Víctor Ocampo, conocido como El Rey de las Extensiones, compartiera una captura de pantalla del mensaje en sus historias de Instagram.