Una vereda de Rionegro produce 2.000 muñecos para quemar el año viejo

En la vereda La Playa, de Rionegro, la elaboración de muñecos de año viejo es una práctica extendida. Cada temporada decembrina, de este sector rural salen entre mil y dos mil figuras, que luego son vendidas a viajeros y habitantes de la región.

John James Gallego Aguirre, de 37 años, es uno de los artesanos de esta tradición. Asegura que empezó a hacer muñecos cuando tenía nueve años, siguiendo el oficio de su padre. “Mi papá fue uno de los primeros que comenzó a sacar esta tradición aquí en la vereda La Playa”, explica. Desde entonces, no ha dejado de fabricarlos y hoy considera que se trata de un trabajo que debe mantenerse.

Gallego produce cada año entre 70 y 100 muñecos, un proceso que inicia a comienzos de noviembre. Cada figura requiere entre dos y tres horas de trabajo, además de la recolección de materiales, entre ellos hierba, palos, ropa y adornos. Los precios varían según el tamaño y el personaje: “Tengo entre 70, 80, 100, 180”, dice, y añade que algunos han sido vendidos incluso entre 200.000 y 300.000 pesos.

La venta se realiza principalmente en la glorieta del aeropuerto José María Córdova, donde se instala desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Para Gallego, la tradición no ha perdido vigencia; por el contrario, considera que el interés ha crecido. “La gente llega y dice: ‘queremos quemar este año lo malo que nos pasó, lo bueno que tuvimos’. Con eso despiden el año”, explica.

Los personajes que representan los muñecos cambian según el contexto nacional. Gallego asegura que las figuras políticas son las más solicitadas. “El año pasado el que más se vendió fue Petro y este año... todos buscan a Petro”, señala, y precisa que actualmente tiene listas cien caras del Presidente para montar en los muñecos. Aclara que no lo hace por motivos políticos, sino por responder a la demanda. “Yo lo hago por tradición y por darle gusto a la gente”, dice.