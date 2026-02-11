“Las declaraciones del presidente Petro son irresponsables y tendenciosas”: gerente de Hidroituango

El gerente general de Hidroituango, Alejandro Arbeláez Arango, rechazó los señalamientos formulados recientemente por el presidente Gustavo Petro, en los que responsabilizó a esa hidroeléctrica de estar presuntamente tras las inundaciones que afectan a varios departamentos del país. Calificando esas declaraciones como “irresponsables” y “tendenciosas”, Arbeláez defendió el rigor con el que se maneja ese complejo y se sumó a las voces que señalaron al primer mandatario de desconocer el rigor técnico. Le puede interesar: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano La controversia comenzó el pasado 7 de febrero, cuando el presidente señaló con suspicacia tener sospechas de los proyectos hidroeléctricos y, sin mayores pruebas, los acusó de estar detrás de las inundaciones que se vienen presentando en departamentos como Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar. “Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar (...) De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”; escribió en su cuenta de X.

“Es decir, había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben”, aseveró Petro, quien a renglón seguido pidió investigar a ambos complejos.

Las declaraciones fueron rechazadas tanto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, como por el gerente general de EPM, John Maya Salazar, quienes aclararon que Hidroituango no ha tenido ninguna novedad en su operación. Lea también: ¿Zarpazo del equipo de Quintero a mega negocio de ISA en Perú? Entre tanto, la Sociedad Hidroituango, entidad propietaria del proyecto, también cerró filas por la hidroeléctrica. En diálogo con EL COLOMBIANO, el directivo explicó el funcionamiento general de la hidroeléctrica y recordó que esta cumple un papel crucial para regular los caudales del río Cauca, sobre todo cuando este viene crecido.