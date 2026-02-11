x

El Gran Parque Medellín se moderniza: arrancan nuevas obras con millonaria inversión

Con estas mejoras, el escenario ofrecerá mejores condiciones de infraestructura, beneficiando a miles de deportistas que practican ciclismo o trotan. Conozca aquí las obras que se están llevando a cabo.

  • En el lado derecho, está cómo quedarían las obras. En el izquierdo, el estado actual del parque. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
  • Este es el espacio soñado para esta importante zona recreativa de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 5 horas
Arrancaron los motores para la nueva fase de obras en el Gran Parque Medellín, uno de los proyectos de infraestructura deportiva y recreativa más ambiciosos de la ciudad. El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien confirmó la intervención de la zona verde central del complejo.

El nuevo frente de obra se desarrollará en el área ubicada entre el coliseo Carlos Mauro Hoyos y el inicio de la pista multipropósito (destinada a ciclismo y al trote), un espacio de aproximadamente 60.000 metros cuadrados que será renovado integralmente y proyectado como uno de los principales atractivos del parque.

Ya iniciamos las obras de lo que es la zona central. La pista de ciclismo se renovará completamente, con demarcación, con cerramientos, con nuevas pistas internas para senderismo y para también trote al interior de las zonas verdes. Con un gimnasio completamente nuevo, dotado, con nuevos equipamientos que nos van a permitir poder tener un espacio público de la mejor calidad”, expresó el gerente de la EDU, Emiro Valdés.

Este es el espacio soñado para esta importante zona recreativa de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Este es el espacio soñado para esta importante zona recreativa de la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

¿Qué obras contempla la intervención?

Las obras contemplan la modernización del gimnasio al aire libre, la rotonda central, las zonas verdes y el mobiliario urbano. Además, se intervendrán las redes eléctricas e hidrosanitarias, las edificaciones existentes, la pista multipropósito, la zona de agility, estancias, áreas peatonales y el circuito interno de trote, entre otros componentes.

Con el inicio de esta etapa, el Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) inhabilitaron temporalmente la zona central para garantizar el desarrollo seguro de los trabajos. No obstante, la pista multipropósito continuará habilitada mientras avanzan las intervenciones en otros frentes.

Inversión del proyecto

La inversión destinada a esta nueva fase supera los $20.000 millones y el plazo de ejecución estimado es de seis meses.

Actualmente, dentro del plan general del Gran Parque Medellín (que contempla una inversión total superior a $195.000 millones en 21 hectáreas) también avanzan las renovaciones de la pista de BMX Mariana Pajón y de la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

“Son más de $6 billones de inversión de recursos públicos en infraestructura social. Más de 1.800 obras para elevar la calidad de vida y mejorar el bienestar de nuestra gente. Todas importantes. Pero dentro de todas estas obras importantes hay unas especiales”, concluyó el gerente de la EDU.

En los próximos meses se sumará la intervención de la nueva zona acuática del parque, con la que se busca fortalecer la oferta deportiva y recreativa para la ciudad.

