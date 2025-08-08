Murió Jim Lovell, el astronauta que comandó Apolo 13 e inmortalizó la frase “Houston, tenemos un problema”

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 a la Luna, que casi termina en catástrofe en 1970 tras una explosión en pleno vuelo, murió a los 97 años, anunció la Nasa este viernes 8 de agosto. Lovell, interpretado por el actor Tom Hanks en la película de 1995 “Apolo 13”, nunca pisó la superficie lunar, pero era considerado uno de los astronautas más emblemáticos del programa espacial estadounidense. Le puede interesar: “EE. UU. no va a venir con los militares”: Sheinbaum reaccionó ante “invasión de México” por decreto de Trump contra cárteles “La Nasa envía sus condolencias a la familia del capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas”, dijo la agencia espacial estadounidense en un comunicado, y añadió que el expiloto de Marina falleció este jueves en Chicago.

La misión Apolo 13, lanzada el 11 de abril de 1970, apenas nueve meses después de que Neil Armstrong se convirtiera en el primer hombre en pisar la Luna, iba a ser el tercer alunizaje de la historia. Sin embargo, un tanque de oxígeno explotó durante el trayecto y provocó un incidente que Lovell inmortalizó con la famosa frase “Houston, tenemos un problema”.

El astronauta estadounidense y comandante de la Nasa, Jim Lovell, murió a los 97 años. FOTO: Getty

Luego vino una caótica odisea espacial que Estados Unidos siguió minuto a minuto desde la Tierra, con el temor de perder a sus primeros astronautas en el espacio. Pero el liderazgo de Lovell, apodado “Smilin Jim” (Sonriente Jim) por sus compañeros, sirvió para llevar a su tripulación de regreso al planeta, en un acto heroico que le valió numerosos elogios.

El carácter y la firme valentía de Lovell “ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y convirtieron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, declaró la Nasa. “Hay personas que se atreven, que sueñan y que guían a otros a lugares a los que no iríamos por nuestra cuenta”, escribió Hanks en una publicación de Instagram.

“Jim Lovell, quien durante mucho tiempo viajó más lejos y por más tiempo que cualquier otra persona de nuestro planeta, era ese tipo de persona”, agregó el actor que encarnó al astronauta en la gran pantalla. La agencia espacial estadounidense dijo que Lovell también fue uno de los tres astronautas en orbitar la Luna por primera vez durante la misión Apolo 8, en 1968, allanando el camino para el primer alunizaje.