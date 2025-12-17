La OMS quiere regular la medicina tradicional para vincularla a los sistemas de salud del mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) inaugura este miércoles una conferencia con el objetivo de darle una base científica a la medicina tradicional mediante nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial.

El encuentro, que se realizará en Nueva Delhi, examinará cómo los gobiernos pueden regular la medicina tradicional utilizando nuevas herramientas para que sea compatible con los sistemas modernos de salud.

Según el primer ministro indio, Narendra Modi, la conferencia de tres días “intensificará los esfuerzos para aprovechar” el potencial de la medicina tradicional.

Modi es un defensor del yoga y de las prácticas tradicionales de salud, y ha respaldado el Centro Global de Medicina Tradicional de la OMS, lanzado en 2022 en su estado natal de Gujarat.

El organismo de la ONU define las medicinas tradicionales como el conocimiento acumulado, las habilidades y las prácticas utilizadas a lo largo del tiempo para mantener la salud y prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas y mentales.