Descubren en La Tatacoa nueva especie de tortuga prehistórica y la nombran en homenaje a Shakira

Un fósil con una anatomía en mosaico

El hallazgo destaca por un rasgo central: su anatomía en “mosaico”, un conjunto de características que no aparece unido en ningún otro miembro de su familia, las Podocnemididae. El cráneo, plano y de órbitas orientadas hacia arriba y los lados, se combina con una serie de rasgos propios de linajes distintos. Esa mezcla llevó a los investigadores a ubicarla como el miembro más basal de un clado que reúne a Peltocephalinae y Erymnochelyinae. Para sustentar esa posición, el equipo escaneó el cráneo mediante tomografía computarizada y reconstruyó en 3D sus cavidades nasales, craneanas y del oído interno. De allí surgió una lectura ecológica clave: la especie habría sido capaz de habitar desde aguas oscuras hasta aguas claras, con una dieta probablemente omnívora. “Esta versatilidad le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuático que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”, puntualiza Edwin Cadena, paleontólogo y profesor que lideró la investigación.

Reconstrucción paleoartística de Shakiremys colombiana. FOTO cortesía Juan Giraldo

El caparazón también aporta información decisiva. Es plano, casi rectangular y con una ligera escotadura en el borde anterior. Fuera de eso, muestra un gular inusualmente alargado que separaba por completo los escudos humerales, un rasgo raro incluso dentro de las tortugas fósiles sudamericanas. La forma y el patrón de los escudos refuerzan la idea de una especie adaptada a un amplio rango de ambientes fluviales del Mioceno.