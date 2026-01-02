Pareja decidió gastar su pensión recorriendo el mundo: recomiendan cómo viajar con poco presupuesto

¿Se ha preguntado alguna vez si algún día podrá cumplir su sueño de conocer el mundo? La verdad, con las situación de la economía este anhelo de muchos parece una utopía alcanzable solo para los más adinerados. Sin embargo, una pareja de los Estados Unidos ha encontrado la forma de hacerlo y ha compartido su experiencia.

Se trata de Kelly Benthall y su esposo, que llevan algo más de un año viajando por lugares paradisíacos. Benthall escribió en Business Insider una serie de artículos en la que relata su vida después de jubilarse anticipadamente y cambiar una vida laboral estable por un modelo de viaje permanente junto a su esposo.

Durante buena parte de su vida, ella tuvo la idea de una jubilación convencional: trabajar hasta los 65 años (la edad de jubilación en los Estados Unidos), ahorrar para sus hijos y asumir una vida más tranquila.

Sin embargo, a los 53 años, ella y su esposo tomaron otra decisión. Ambos dejaron sus empleos en el sector del petróleo y el gas y optaron por jubilarse antes de lo previsto. Para lograrlo, dedicaron siete años a reorganizar sus finanzas y a construir un plan que les permitiera gastar sus ahorros a lo largo de toda su vida. Una de las decisiones centrales fue “no dejarles una herencia” a sus seis hijos. Lo hicieron porque consideraron que con la educación que les dieron, sus hijos ya tenían las herramientas para salir adelante en la vida.

El artículo detalla que la pareja también eliminó deudas de tarjetas de crédito y asumió el compromiso de pagar sus gastos mensuales en su totalidad. Aun así, recurrieron a apoyo profesional. Para “hacer realidad nuestro sueño”, contrataron a un asesor financiero que les ayudó a estructurar una estrategia basada en renta fija, en el uso planificado de los ahorros y en un modelo de administración con comisiones basadas en activos, lo que redujo su ansiedad frente al futuro económico.

En cuanto a su forma de viajar, Benthall explica que siguen el sol y se mueven en temporadas intermedias para reducir costos. Han desarrollado lo que llaman “bases de operaciones”: estancias de un mes en las que viven como residentes temporales mientras recorren cada región. El texto menciona paradas en Dubrovnik, Lecce, Sevilla y, más recientemente, Mauricio, donde disfrutan de un ritmo más relajado.

Más allá de lo financiero, la autora reflexiona sobre los cambios personales que trajo esta decisión. Afirma que viajar de manera continua le permitió replantear su identidad y su relación con los demás. “La autenticidad lo hizo todo más fácil”, escribe, y añade que dejar de intentar encajar le dio mayor comodidad, especialmente fuera del sur de Estados Unidos. Para Benthall, no tener un lugar fijo también abrió espacio para una segunda oportunidad vital, marcada por la curiosidad y la libertad.