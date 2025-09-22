Hoy empieza el Pizza Máster 2025: esta es la lista completa de restaurantes participantes de Medellín y sus alrededores

Este año, el lema del Pizza Máster es “La resistencia”, una consigna que busca rendir homenaje a la creatividad y al esfuerzo de los restaurantes participantes. Hasta el domingo 28 de septiembre, en más de 20 ciudades del país se podrán disfrutar las distintas propuestas que compiten por llevarse la corona en esta edición.

Desde su creación, este evento impulsado por Tulio Zuloaga, conocido como Tulio Recomienda, ha tenido como propósito estimular las ventas en los restaurantes colombianos, al tiempo que destaca algunas de las mejores versiones de esta tradicional receta italiana. Solo en 2024 se sirvieron 365.243 pizzas en más de 16 ciudades, generando ventas por 9.000 millones de pesos.