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Coma rico en “Marinilla al Plato”: el evento gastronómico del Oriente

En su cuarta edición, “Marinilla al Plato” tiene una oferta de cien propuestas culinarias, entre cocina tradicional y de autor.

  • Más de cien sitios de comida hacen parte de la programación del evento. FOTO cortesía
    Más de cien sitios de comida hacen parte de la programación del evento. FOTO cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Del 26 de junio al 5 de julio se realizará la cuarta versión de “Marinilla al Plato” 2026. Es la cuarta edición y, según confirmó Marlenny Buitrago, secretaria de desarrollo económico y turismo de este municipio, habrá más de cien propuestas gastronómicas. “Queremos resaltar lo mejor de nuestras tradiciones y el talento de nuestros cocineros”, añadió.

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En la edición de este año, “Marinilla al Plato” se integra oficialmente a la Red de Eventos Gastronómicos de Colombia a la Mesa, una iniciativa nacional que reúne y fortalece encuentros enfocados en la promoción de la identidad culinaria de diferentes territorios del país. “Este reconocimiento posiciona a Marinilla dentro del circuito nacional de eventos gastronómicos y resalta su apuesta por visibilizar la riqueza de su cocina local y tradicional”, se lee en el comunicado de prensa publicado por los organizadores.

Uno de los principales componentes de la programación será el Segundo Congreso Gastronómico Marinilla al Plato, que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio en el parque principal del municipio. Este espacio académico reunirá a expertos, cocineros, empresarios y referentes de la gastronomía regional, nacional e internacional.

La agenda del congreso incluirá conversatorios, talleres culinarios, laboratorios gastronómicos, experiencias sensoriales, demostraciones de cocina en vivo y espacios de intercambio de saberes.

Los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta culinaria que reunirá sabores tradicionales, propuestas innovadoras y preparaciones que destacan el talento de los cocineros del municipio.

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La Administración Municipal invitó a la comunidad local, a los habitantes del Oriente antioqueño y a visitantes de diferentes regiones del país a participar en esta programación, “Queremos que vengan a disfrutar de esta feria que resalta nuestra tradición, cultura y lo mejor de nuestra gastronomía”, concluyó la secretaria de turismo de Marinilla.

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Preguntas y respuestas

¿Dónde se realiza el Congreso de Marinilla al Plato?
El Segundo Congreso Gastronómico se llevará a cabo del 26 al 28 de junio de 2026 directamente en el parque principal de Marinilla, Antioquia, reuniendo a expertos, cocineros y empresarios del sector.
¿Cuándo será Marinilla al Plato 2026?
Del 26 de junio al 5 de julio de 2026 en diferentes espacios del municipio de Marinilla.
¿Cuántos restaurantes participan?
La organización anunció más de 100 propuestas gastronómicas entre restaurantes, cocineros y emprendimientos locales.
¿Dónde queda Marinilla?
Marinilla está ubicado en el Oriente antioqueño, a cerca de una hora de Medellín por la autopista Medellín-Bogotá.
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