¿Realmente Donald Trump tiene chances de ganar el Nobel de Paz? Esto dicen los expertos

Los Premios Nobel empezaron este lunes a anunciar sus ganadores con Donald Trump en el centro de atención. El presidente estadounidense reclama el galardón de la Paz, aunque los expertos apuntan a causas más olvidadas.

El magnate republicano se jacta de haber resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero, un balance inflado según los expertos, y afirma que sería “un insulto” no recibir el Nobel de la Paz que se anunciará el 10 de octubre.

Sin embargo, los recortes presupuestarios en salud y ayuda internacional, su mensaje de “Estados Unidos primero” y su carácter polarizante reducen sus chances reales, informa la prensa internacional. “Es totalmente impensable” porque Trump “es, en muchos aspectos, lo contrario de los ideales que representa el Premio Nobel”, estima Øivind Stenersen, historiador especialista en estos galardones.

Decenas de miles de personas están autorizadas a proponer un nombre para el premio. Este año, 338 individuos y organizaciones figuran como candidatos, aunque su identidad no se revela.

El martes pasado, Donald Trump dijo que sería un “insulto” para Estados Unidos no ser galardonado con el premio Nobel de la Paz por su papel en la resolución de varias guerras. “¿Recibirás el Premio Nobel?”, se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: “Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada”.

No recibir el galardón “sería un gran insulto para nuestro país”, añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses. “No lo quiero para mí, lo quiero para el país”, agregó.

Para los expertos, el premio seguramente recompensará a actores más desconocidos implicados en “conflictos olvidados” como los existentes en Sudán, el Sahel o el Cuerno de África. “El Comité Nobel debería poner el acento en el trabajo efectuado por mediadores locales y artesanos de la paz en el terreno”, dijo un experto citado por Afp.