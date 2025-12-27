El Puente de Occidente, la primera obra paisa que podría ser Patrimonio de la Humanidad

Desde siempre la genialidad ha sido uno de los enigmas de la humanidad. Uno no entiende muy bien por qué —por ejemplo— un niño de una vereda de Sopetrán podía resolver de un vistazo operaciones matemáticas que a sus mayores le tomaban varios minutos. Sin piedad, la naturaleza del genio —sus dones excepcionales— nos confronta a los demás con las limitaciones de nuestro intelecto. De momento, no se me ocurre mejor manera de comenzar esta historia de la genialidad de José María Villa —la mente detrás del Puente de Occidente— que contando un diálogo sostenido por sus familiares. Siga leyendo: Con más de 400 años, esta es la iglesia más antigua de Antioquia El arquitecto Juan Villa recuerda la conversación que sostuvo siendo un niño con su papá. Pongamos en contexto: en su familia las anécdotas sobre José María eran contadas a menudo. Entonces, Juan, desde pequeño, estuvo al tanto de la genialidad de su ancestro. Una vez, movido por la curiosidad de los niños, le preguntó a su papá si él —Juan— también sería un genio. El papá no se complicó con el asunto, al menos en el relato del arquitecto. Le dijo que no. “Mijo, de usted espero que con disciplina y estudio, salga adelante. Pero genio no eres, como tampoco lo soy yo”. Los genio son luces que no se pueden esconder. José María Villa fue adoptado intelectualmente por su tío, Juan Nepomuceno Villa. Este le enseñó “el idioma inglés, el francés, la lectura de los clásicos de su biblioteca, como Ética, de Baruch Spinoza, y la interpretación del violín”, cuenta Juan. Sin embargo, muy pronto, el maestro cayó en la cuenta de que el niño necesitaba otros aires más estimulantes para su intelecto. Según Juan, José María fue el alumno más joven en ser admitido a la Universidad de Antioquia. Luego, fue el profesor más joven en ser nombrado en dicha institución educativa. Y así continuó hasta que Antioquia misma le quedó pequeña. Fue enviado a los Estados Unidos, donde estudió con las mentes brillantes de su generación, participó en la construcción del puente de Brooklyn y estuvo en el taller de Thomas Alva Edison. Lea aquí: ¿Archivo Histórico de Antioquia está en riesgo? Denuncian deterioro y abandono El viaje a los Estados Unidos lo hizo gracias al respaldo de las élites económicas de Antioquia. Esta práctica de los ricos de enviar a los talentos de la tierra a formarse al extranjero se repitió en los casos de Francisco Antonio Cano, de Blanca Uribe y de quién sabe cuántos más. El hecho es que ese mecenazgo comprometió a José María a volver a Antioquia. Incluso, ahora, Juan se pregunta cuál habría sido el destino de su ancestro si se hubiera quedado en Estados Unidos. Es una pregunta retórica: él mismo responde que alguien con semejantes destrezas habría alcanzado la celebridad mundial. Es decir, si José María hubiese hecho en Nueva York o en París lo que hizo en Antioquia sería uno de esos personajes cuyos nombres están en todas partes y cuyos rostros están en las enciclopedias. Por supuesto, las especulaciones de este tipo son un delicioso material para las tertulias de café. Pensar en pasados y futuros alternativos son excusas para dar rienda suelta a la imaginación. No obstante, Juan tiene a su favor la construcción del Puente de Occidente. Construido entre 1887 y 1895, el puente fue un salto adelante en la ingeniería del país y del mundo. Sus casi trescientos metros de largo, la dificultad geográfica de la zona y las peculiaridades del río Cauca fueron desafíos que José María Villa resolvió a punta de matemática e inventiva. También se las tuvo que ver con el gran dilema de todo proyecto en América Latina: la plata. “El presupuesto para construir el puente de Occidente se estimaba en 100.000 pesos de la época, aproximadamente. Obviamente los problemas de logística, la duración y los problemas de flujo de Antioquia hicieron que el proyecto se alargara, lo cual hizo que se acabara subiendo el costo a aproximadamente 120.000 pesos. Como quien dice, en plata de hoy, entre 8.000 y 9.000 millones de pesos”, dice Juan.

El Puente de Occidente representó un reto técnico sin precedentes para la ingeniería colombiana del siglo XIX. Su construcción, en la que participaron 400 personas, se enfrentó a la imposibilidad de levantar torres de 30 metros debido a la falta de materiales adecuados en el país. La madera disponible, el comino crespo proveniente de Liborina y Concordia, solo alcanzaba longitudes de 25 metros, lo que obligó al ingeniero José María Villa a replantear los principios conocidos de los puentes colgantes y a desarrollar nuevos cálculos matemáticos para hacer viable la obra. A partir de esas limitaciones surgieron innovaciones estructurales que no tenían antecedentes en la ingeniería de puentes. Villa implementó un sistema de péndolas oblicuas, cables que descienden desde la catenaria principal hasta las vigas, cuando hasta entonces se utilizaban únicamente péndolas perpendiculares. Este diseño permitió dar mayor rigidez a una estructura más liviana, compensando la menor altura de las torres y logrando un comportamiento estable del puente, que reduce de manera significativa el movimiento propio de este tipo de construcciones. Juan hace una comparación para resaltar el valor del Puente de Occidente. Cuenta que su construcción comenzó el mismo año en que iniciaron las obras de la Torre Eiffel. En ambos proyectos participaron personas de enormes talentos —genios—, que tuvieron destinos disimiles. Hoy nadie en el mundo separa la imagen de la torre de la de París: se han vuelto una. Y eso es así a pesar de que la obra no tenga utilidad práctica para los habitantes actuales de la ciudad luz. Ciento treinta años después de su inauguración, el puente de Villa es atravesado en motos, mototaxis y a pie por los residentes de Olaya y Santa Fe de Antioquia. Incluso, a pesar del peligro que representa, lo atraviesan ambulancias. En otras palabras, la Eiffel es un adorno mientras el Puente sigue vivo. Sumado a esto, el puente hace parte del sueño Antioqueño de unir las subregiones y de comunicarse con el mar. De alguna forma, esta construcción en madera es el ancestro de los túneles que hoy vencen a las montañas y aumentan la velocidad del comercio y del transporte de Antioquia. “Antioquia nace por segunda vez en el Puente de Occidente al poder tejer el territorio y poder hacer que lo que Pedro Justo Berrío quería hacer: llegar hasta el mar. Hoy, 130 años después, esto se está haciendo con los puertos en el Urabá. Así que el Puente de Occidente es un símbolo total que nos dice a los antioqueños desde dónde vienen nuestras luchas, desde dónde nos heredaron esos campesinos, lo que hoy podemos nosotros recoger”, dice Juan.

El Puente de Occiedente fue una de las grandes obras del siglo XIX antioqueño. Foto: Julio Herrera.