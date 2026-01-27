¿Quién mandó en las redes en 2025? Conozca a los 50 personajes con más influencia digital en Colombia

En medio de la transformación del ecosistema digital, donde las redes sociales se convierten en un termómetro para medir la influencia de una persona, la multinacional tecnológica Babel Group a través de su división B-Fun midió la credibilidad de varios creadores de contenido e influencers en las plataformas. El estudio realizado por la multinacional especializada en temas digitales evaluó varios aspectos para detectar la influencia en diferentes canales como Instagram, TikTok, YouTube y X. Lea también: Polémica por los influencers en Colombia: Robinson Díaz los critica y Luisa Fernanda W responde Para determinar ese impacto, se revisaron aspectos como las acciones de “alto valor”, específicamente los contenidos compartidos y guardados, la interacción verdadera y la calidad de la audiencia, depurando los bots o “fantasmas digitales” (cuentas falsas o automatizadas) que inflan los números.

De Karol G a JuanDa: Quiénes son los 10 líderes del Índice de Influencia Digital 2025

Teniendo en cuenta los indicadores anteriormente mencionados, la colombiana con mayor impacto digital durante el 2025 fue la cantante Karol G.

De acuerdo con el sondeo, La Bichota se posicionó como la colombiana con mayor impacto digital debido a su capacidad única para resolver un “hito complejo”: combinar un alcance masivo con una interacción activa constante. Puede leer: Estos son los creadores de contenido más influyentes de Colombia, según la revista Forbes

El estudio destaca que con sus 178 millones de seguidores repartidos en Instagram (más de 71 millones), TikTok (más de 55 millones), YouTube (más de 40 millones y X (más de 10 millones), la paisa ha logrado que sus redes sociales no sean solo un espejo de su vida, sino un motor de conversación y acción real.

De acuerdo con lo analizado, Karol G tuvo en sus redes un 61,2 % de comentarios positivos frente a solo un 13.3% de comentarios negativos además de tener una comunidad compuesta mayoritariamente por mujeres (68%), con intereses centrados en el entretenimiento, cine, televisión y problemáticas sociales.

En este top 10 destacó JuanDa, quien es descrito como un representante de la autenticidad, además de Alejandro Nieto como un ícono de la Generación Z.

JuanDa regresó a generar contenido tras una pausa voluntaria por motivos de salud mental. Foto: @juandam___

La Granja del Borrego también destacó como un fenómeno digital que enseña sobre agricultura y sostenibilidad. El sondeo resaltó que este creador de contenido ha logrado que la vida en el campo sea percibida como moderna y relevante para todas las edades.

El cucuteño de 29 años, Jash, ocupó el quinto puesto como el más influyente en las redes sociales por su impecable producción visual y presencia en pasarelas de lujo.

El cucuteño destaca como referente de la moda internacional. Foto: @jashlem

En el sexto lugar vuelve a aparecer otra cantante. Se trata de la barranquillera Shakira, quien con una audiencia global de 138 millones de seguidores tiene la capacidad de generar reacciones constantes.

El artista Camilo conocido por su filosofía de vida auténtica y sencilla se posicionó como el séptimo colombiano con más impacto digital. Carlos Feria ocupa el octavo lugar y fue destacado como un experto en captar la atención inmediata y generar viralidad. Lea más: Influenciadores: del like a estar en la mira de la ley de Medellín y Antioquia

El top 10 lo cierra J Balvin, quien con sus 118 millones de seguidores repartidos en cuatro redes sociales ha transformado su imagen personal en una marca de alcance mundial, y Jeison Giraldo, que sobresale por sus sketches sobre las dinámicas familiares colombianas con los que millones se identifican.

El creador de contenido destaca como el rey de la comedia costumbrista. Foto: @jeisongiraldoo

Los 50 colombianos más influyentes de las redes

El ranking completo está compuesto por 33 creadores de contenido, 9 músicos, 3 streamers, 2 actores y 3 perfiles de otros oficios del entretenimiento. Del puesto 11 al 20 sobresalen Feid, Deiry Vargas, las Gemelas Ortega, Ami Rodríguez, Nicole Amado, Libardo Isaza, Ibarra, Natasha, Daniela Giraldo y Sebastián Yatra.

En las posiciones 21 al 30 en influencia digital está Maluma, Lulu 99, las Gemelas del Free, Lukas Urkijo, Los Chicaneros, las Gemelas Abello, La Lerma, MAV, Yeferson Cossio y Sofía Castro. El listado lo completan de los lugares 31 al 40 Ana Eusse, Winner Max, Davidgetial, Alexa Torrex, Camilo Cifuentes, Amaranta Venegas, Juan Guarnizo, Greeicy, Christian Fabian y Valeria. El top lo cierran del 41 al 50 Amara que Linda, La Mafe TV, Mr Stiven TC, Blessd, Marlon Garzón, Samantha Correa, MaiyeTorrex, Sebastian Moreno, La Blanquita y José Vásquez. La firma internacional tuvo en cuenta a más de 640.000 perfiles considerados influencers. El sondeo también mostró que TikTok e Instagram dominan como las redes con mayor capacidad para generar conversación, interacción y acción real. No obstante, el estudio subraya el "mito de la monogamia digital", advirtiendo que los consumidores hoy operan de forma omnicanal, consumiendo contenido en X, Instagram y TikTok en diferentes momentos del día. Geográficamente, Medellín, con 18 perfiles, y Bogotá, con 15, se mantienen como los principales polos de creación de influencia en el país.