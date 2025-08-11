x

Video | Amparo Grisales se cayó en pleno Desfile de Silleteros: así reaccionó la actriz

Este domingo, la actriz asistió al Desfile de Silleteros en Medellín, el evento más emblemático de la Feria de las Flores.

  Amparo Grisales hace parte del elenco de Cosiaca. FOTO Cortesía Caracol Televisión
    Amparo Grisales hace parte del elenco de Cosiaca. FOTO Cortesía Caracol Televisión
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Como es costumbre cada año, este domingo 10 de agosto se llevó a cabo el Desfile de Silleteros, evento que marcó el final de la Feria de las Flores. Fueron 540 los silleteros que deslumbraron a asistentes locales e internacionales con la belleza de sus obras de arte vivas, producto de la tradición campesina antioqueña.

Además de los silleteros, quienes fueron los protagonistas indiscutibles de la jornada, al recorrido que inició a las 2 de la tarde en el Puente de Guayaquil también asistieron reconocidas personalidades como actores y creadores de contenido que se llevaron las miradas del público.

Lea: Desfile de Silleteros 2025: esta es la historia de los ganadores de la edición 68

Una de ellas fue Amparo Grisales, quien protagonizó un incidente en pleno Desfile. La actriz y reconocida jurado del reality Yo me llamo fue una de las invitadas destacadas de la Feria. Este domingo asistió al evento, donde se la vio caminando y saludando a sus seguidores. Mientras avanzaba, concentrada en el público, Grisales cayó al piso.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la grabación se observa que la caída fue causada porque, mientras caminaba, a la actriz se le torció el pie. De inmediato, puede verse cómo las personas con las que iba caminando se devuelven y la ayudan a levantar.

Aunque en redes sociales algunas personas se rieron del accidente, otros destacaron la elegancia de Grisales, quien continuó caminando y saludando a los asistentes del Desfile de Silleteros. “Amparo lo siento, pero tú cómo siempre arriba, eres una diva. y nadie me hará dejarte de admirar (sic)”, “Ella es una dama”, son algunos de los comentarios que usuarios de X (antes Twitter) hicieron sobre ella.

@rubynatalimedinar

Te Caíste Amparito 🫣🫣

♬ sonido original - Dj Crack Victor Elias

La actriz estuvo en el evento de cierre de la Feria de las Flores junto al elenco de Cosiaca, la recién estrenada miniserie basada en la vida del mítico cuentero antioqueño. Al lado de Grisales –quien también hace parte de la producción– estuvieron los actores John Alex Toro y María Cecilia Botero.

Otros de los famosos que fueron vistos en el Desfile fueron el creador de contenido, Mateo Carvajal; la señorita Colombia, Catalina Duque, y la reconocida actriz paisa, Yesenia Valencia, quienes integraron el jurado que eligió a las silletas ganadoras de la edición 68 del evento.

Siga leyendo: La historia de Rosa Flor del Campo, la campesina de Santa Elena que guía a los turistas en la Feria de las Flores

