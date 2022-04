En septiembre del año pasado, por ejemplo, encontraron un tigrillo muerto en la vía Las Palmas y, más reciente, en noviembre, las autoridades ambientales rescataron de la zona rural de Amalfi un tigre albino (foto). Al otro lado del mundo, a principio de año, hallaron en una playa de Estepona, en España, a una ballena. No es común, entonces, pero sí pasa, en todo el mundo y con diferentes especies de fauna silvestre.

Encontrarse con un animal silvestre no pasa todos los días. No es común que una persona vea a una ballena varada en la playa o a un pequeño tigre caminando perdido por la carretera de cemento.

Recomendaciones:

1. ¿Cuál es el protocolo a seguir?

Sin importar si es reptil, ave, mamífero, terrestre, aéreo o marino, lo primero que debe hacer es contactar a la autoridad ambiental, que para el caso de Medellín y de algunas regiones de Antioquia y del país es el Área Metropolitana con el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre, CAV, al número 385 60 00 extensión 104,​ 135, 115 y 138; a Corantioquia al 493 88 88 extensión 1293; o a la Policía Ambiental, solicitándola al 123.

Mientras tanto, no debe interferir o interactuar con el animal, evitando tocarlo o moverlo, pues serán los expertos ambientales quienes sabrán cómo manipularlo, evitando el mínimo daño para el espécimen y para las personas de la zona, sin generarle estrés adicional al animal o algún daño físico. Si está expuesto al sol, sí podrá intentar generarle sombra, siempre y cuando no lo manipule. Una vez llegue la autoridad serán ellos los encargados del rescate, la liberación en el lugar, de ser posible y si el animal está en las condiciones, o el proceso de análisis físico, médico y posterior reintroducción y atención.

2. ¿Qué NO se debe hacer?

Evite reintroducir o liberar usted mismo a los animales; debe ser la autoridad ambiental la que los valore y decida si están en buenas condiciones de salud. No lo mueva o lo toque, pues muchas veces son crías que están esperando a que sus madres los recojan, o están escondidos en un lugar en el que la madre los dejó. Esto ocurre con varias aves, venados o felinos, donde la hembra los esconde mientras busca alimento y luego vuelve por ellos. Obsérvelos por varios días y si definitivamente no van por ellos, llame a la autoridad ambiental.

Tampoco los libere ni en la misma zona ni los traslade a otro lugar, pues cada lugar tiene números y tipos de especies clave que funcionan para ese ecosistema e introduciendo especies donde no van puede alterar la dinámica. Finalmente, no compre ni apoye de ninguna manera el tráfico ilegal. Así su plan sea liberarlos o entregarlos a la autoridad, no compre animales. Esto solo fomenta y estimula la extracción de animales de su hábitat natural para el comercio ilegal. Lo que debe hacer es denunciar.