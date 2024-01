También se debe recordar que, a lo largo de la historia, siempre ha existido incertidumbre. No hay certezas en el panorama político, económico y social. “Al mercado siempre lo ronda la incertidumbre, si no existiera los retornos serían predecibles y eso es imposible. Por eso se busca retornos ajustados por riesgos, es decir, si hay un escenario de riesgo yo pongo recursos de tal manera que mi retorno comparado con el nivel de riesgo sea atractivo”, ejemplifica Andrés Herrera.

En el 2022 se presentó en Colombia una desvalorización de los activos. Sin embargo, esta situación fue aprovechada en 2023. La elevada inflación que se vivió el año pasado, hizo que el Banco de la República subiera las tasas de interés a su máximo pico en los últimos 20 años.

“Lo que conllevó a un ajuste en todas las tasas de interés del mercado, incluyendo la de las inversiones más conservadoras y relacionadas con el portafolio de corto plazo. Al momento de llegar al pico de la inflación y de las tasas de interés, los portafolios de renta fija rentaron muy bien”, afirma Felipe Herrera.

Se espera que esta situación continúe para el 2024. Las tasas de intereses están muy arriba y pueden generar una rentabilidad de dos dígitos, de esta manera los portafolios podrán potenciar su inversión y los retornos a mediano plazo serán bastantes favorables.

“Entonces vimos fluctuaciones en el mercado por el repunte de la inflación que es un tema normal, pero nos dio un escenario nuevo de inversión que es poder hacerlo al 15 %. Esto no se veía hace muchos años. Y ese es el beneficio del ahorro continuo, si yo no hubiera ahorrado o me hubiera salido porque todo se desvalorizó, no hubiera visto la recuperación que se dio en el 2023 de las tasas”, recalca Andrés Herrera.