“Cuanto más alma tenga la música, más difícil será de copiar para la IA”: Rupatrupa, el grupo español que se tomará Medellín este viernes

Las letras profundas, de amor y con alta carga de consciencia social de Rupatrupa se tomarán este viernes el Sky Center, en Medellín.
El proyecto musical que lidera Roberto Ruido y que nació en las calles de las Islas Canarias (España) ya está en la capital de antioqueña con su gira Flores, muchas flores, que está atravesando Latinoamérica y varias ciudades de Colombia.
Previo a su show, el compositor dialogó con EL COLOMBIANO sobre la razón de ser de su proyecto musical, la música como transformación social en Latinoamérica y el peligro que representa la IA para música vacía y la que se compone con el alma.