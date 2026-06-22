¿Por qué sobrepensamos? Una neuróloga explica qué ocurre en el cerebro y cómo salir de los bucles de pensamiento

Ese gesto de pensar una y otra vez en las palabras que utilizó en una conversación hace una semana o el hecho de imaginar varias veces al día cómo será el examen que tiene que presentar próximamente tiene un nombre.
Al patrón de pensamiento que consiste en revivir sin cesar ideas, preocupaciones o emociones, a menudo relacionadas con errores del pasado o miedos al futuro, se le conoce como rumiación mental o, de manera más amplia, sobrepensar.
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El “pensar demasiado” es un asunto que ha sido estudiado por la psicología y la neurología con el objetivo de conocer cuáles son sus efectos en el cerebro y en el comportamiento, y qué enfoques son útiles a la hora de reducir la rumiación.
La neuróloga colombiana Vanessa Benjumea se ha dedicado a estudiar por qué, de manera repetitiva, nos quedamos atrapados en un pensamiento específico. El resultado de más de una década de consulta está plasmado en Mente calma: primeros auxilios para aliviar los bucles de pensamiento, un libro de divulgación científica que explica, desde esta especialidad médica, cómo se origina este fenómeno en el cerebro y qué hábitos podrían ayudar a disminuir el sobrepensar.
Benjumea, que también es autora de Mente Calma Kids –una versión para niños, padres y cuidadores que aborda estas mismas inquietudes para los más pequeños–, habló con EL COLOMBIANO sobre este fenómeno cotidiano para muchas personas.