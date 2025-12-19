Ayudemos para que el mundo de Matías sea más grande: comunidad de Altavista busca recursos para una silla de ruedas

La Corporación Cultural Altavista adelanta una campaña comunitaria para recaudar recursos destinados a la compra de una silla de ruedas eléctrica adaptada para Matías Carrillo, un niño con discapacidad motriz que participa de manera constante en las actividades artísticas y culturales de la organización. La iniciativa busca garantizar su movilidad, facilitar su acceso a la educación y permitirle continuar asistiendo a los procesos culturales que se desarrollan en el territorio.
John Edwar Foronda, director de la corporación, explicó que la campaña surge ante la imposibilidad de Matías de desplazarse de manera autónoma. Actualmente el niño no cuenta con una silla adecuada para su condición. Esta situación limita su participación y afecta su calidad de vida.