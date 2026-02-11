Polémica en Juegos de Invierno: ¿por qué se están rompiendo las medallas olímpicas?

En solo cuatro entregas de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, algunos recompensados ya han visto dañado en mayor o menor grado esa presea por la que tanto lucharon.
Después de ganar el domingo el oro olímpico del descenso en Cortina d’Ampezzo, en una pista en la que su compatriota Lindsey Vonn se fracturó la pierna izquierda, la estadounidense Breezy Johnson no pudo guardar mucho tiempo su medalla en buen estado.
“Estaba tan contenta después de recibirla que saltaba sin parar y se cayó del cordón. Pesa más de lo que pensaba. Quizás por eso cedió la cinta. Y eso que los italianos son conocidos por su talento como ingenieros. No salten con ellas, yo estaba saltando de emoción y se rompió”, sonreía la estadounidense en su conferencia de prensa.