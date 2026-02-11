Polémica en Juegos de Invierno: ¿por qué se están rompiendo las medallas olímpicas?

En solo cuatro entregas de medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, algunos recompensados ya han visto dañado en mayor o menor grado esa presea por la que tanto lucharon. Después de ganar el domingo el oro olímpico del descenso en Cortina d’Ampezzo, en una pista en la que su compatriota Lindsey Vonn se fracturó la pierna izquierda, la estadounidense Breezy Johnson no pudo guardar mucho tiempo su medalla en buen estado. “Estaba tan contenta después de recibirla que saltaba sin parar y se cayó del cordón. Pesa más de lo que pensaba. Quizás por eso cedió la cinta. Y eso que los italianos son conocidos por su talento como ingenieros. No salten con ellas, yo estaba saltando de emoción y se rompió”, sonreía la estadounidense en su conferencia de prensa.

“¿Qué está pasando?”

Como ella, otros deportistas han saltado mucho de alegría para celebrar su medalla olímpica, como el biatleta alemán Justus Strelow, bronce el domingo con el relevo mixto. En un video publicado en Instagram, los alemanes saltan animados llevados por la euforia y guiados por su cuerpo técnico cuando, de repente, la medalla de bronce de Strelow se suelta y se escucha un ruido metálico en la sala, provocando un sonoro “¡Oh!” entre los presentes.

“¿Qué está pasando con estas medallas?”, añadió luego el biatleta en un comentario a ese video. Campeona con el equipo estadounidense el domingo en la prueba por equipos de patinaje artístico, Alysa Liu tuvo el mismo problema y el metal se desprendió. Lea: Conozca la historia de Fredrik Fodstad, el único representante de Colombia en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán “Mi medalla no necesita cinta”, escribió en un video publicado en Instagram, en el que añade “orgullosa del equipo”, mientras apunta con un dedo a la bandera estadounidense de su ropa. El tema de las medallas que están sufriendo daños o que no resisten fuertes sacudidas es algo que los organizadores se tomaron desde el lunes en serio, afirmando ser “totalmente conscientes de la situación”. Por su parte, la esquiadora sueca Ebba Andersson, plata en esquí de fondo esquiatlón 10 km + 10 km, aseguró: “Fue una tontería. Salí corriendo y, en el apuro, la medalla se partió en dos en la nieve. “Queremos entender con precisión la naturaleza del problema. Vamos a conceder una atención máxima a las medallas. Evidentemente, queremos que ese momento de la entrega de medallas sea perfecto ya que es uno de los más importantes para los deportistas”, declaró Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos de Milán-Cortina. Francisi afirmó que están ofreciendo soluciones para reparar las preseas afectadas. El directivo señaló que, en coordinación con la Casa de la Moneda Italiana, se puso en marcha una acción puntual que permite a los deportistas entregar las medallas que presenten fallas para su respectiva reparación y posterior devolución en el menor tiempo posible. De acuerdo con diversas versiones, la dificultad estaría vinculada al diseño de la cinta y al sistema que la sostiene. Hasta ahora, esta parte habría mostrado ser demasiado delicada para resistir el peso de la medalla y la intensidad de las celebraciones luego de conseguir un triunfo olímpico.

“Hacemos todo correctamente”