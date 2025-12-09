x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

SushiMaster 2025: estos fueron los restaurantes ganadores en Medellín y Antioquia

Pese a la lluvia y las filas interminables, la edición 2025 del SushiMaster cerró con cifras históricas y un puñado de nombres que conquistaron al público en Medellín, Rionegro, Llanogrande y el Tesorito.

  • Esta edición del famoso concurso desbordó locales y estableció récords de asistencia en todo el país. FOTO cortesía
    Esta edición del famoso concurso desbordó locales y estableció récords de asistencia en todo el país. FOTO cortesía
El Colombiano
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
bookmark

El SushiMaster 2025 cerró su edición con un aire de triunfo colectivo. Ni la lluvia persistente ni las filas que se extendieron por cuadras lograron frenar a miles de comensales que, durante varios días, se movilizaron para apoyar a sus restaurantes favoritos.

Fue, como señalaron los organizadores, “un acto de fe”: un esfuerzo conjunto entre cocineros, equipos de trabajo y clientes que convirtió la experiencia en un fenómeno gastronómico y económico. Más de 480.000 rollos servidos y más de 10.000 millones de pesos generados para miles de familias dan cuenta de ese impacto.

El certamen, guiado por el voto del público, recibió 97.000 sufragios válidos este año. Y fueron esos votantes quienes definieron el listado de ganadores, aquellos restaurantes que lograron conquistar paladares, fidelizar seguidores y, en muchos casos, atraer a quienes se enfrentaban por primera vez al formato del concurso.

Para Medellín y Antioquia, la lista refleja la diversidad de apuestas gastronómicas que conviven en la región:

En Medellín, los más votados fueron Makena Sushi & Grill, Bhee Cocina Creativa, Koto Sushi and Wok, Takamar Sushi y Sushi Train. Cada uno, desde su estilo, logró sostener jornadas intensas que exigieron disciplina en cocina, servicio continuo y capacidad para responder a picos inesperados de demanda.

En el Oriente antioqueño también hubo protagonistas. En Rionegro, el más votado fue Creativo Sushi BK, mientras que en Llanogrande la distinción quedó en manos de Tibetano, una propuesta que ha consolidado un público fiel en la zona. En Marinilla, el ganador fue Mizuki Sushi, que sumó un reconocimiento que amplía su presencia en uno de los polos gastronómicos más activos del Oriente.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida