¿Quién es Travis Kelce, el jugador de la NFL que conquistó a Taylor Swift?

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores el 26 de agosto al anunciar su compromiso con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, mediante una publicación en Instagram en la que mostró su anillo junto al escrito, “tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”. La noticia confirmó lo que era un rumor hace semanas: la relación entre la superestrella del pop y uno de los mejores jugadores de fútbol americano de su generación entraba en una nueva etapa. En contexto: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación Nacido en Westlake, Ohio, en 1989, Travis Michael Kelce creció entre la pasión deportiva y algunos tropiezos personales. Durante su paso por la Universidad de Cincinnati, llegó a ser suspendido un año por violar las reglas del equipo, un episodio que lo obligó a replantear su disciplina. Esa resiliencia lo llevó en 2013 al Draft de la NFL, donde fue seleccionado por los Kansas City Chiefs, la franquicia con la que alcanzaría la cima: múltiples títulos y tres anillos de Super Bowl.

En el campo, Kelce se ha consolidado como uno de los tight ends más dominantes de la historia de la liga. Su capacidad para recibir pases, su conexión casi perfecta con el mariscal Patrick Mahomes y su estilo de juego versátil han revolucionado su posición. En 2020 impuso un récord histórico al superar las 1.400 yardas en una temporada, una marca nunca antes lograda por un jugador en su rol.

Pero Kelce es mucho más que números. Su carisma en conferencias de prensa, su estilo llamativo y su incursión en la cultura pop —con programas de televisión, apariciones en revistas de moda y un pódcast junto a su hermano Jason, quien también jugó en la NFL— lo convirtieron en una figura mediática con impacto más allá del deporte. Además, recientemente incursionó en el cine, con un papel en la película Happy Gilmore 2, junto al conocido actor de comedia Adam Sandler.

Fue precisamente ese carisma lo que lo acercó a Taylor Swift en 2023, cuando asistió a un concierto de The Eras Tour con la intención de entregarle una pulsera con su número telefónico, un gesto que se volvió viral y que dio inicio a su historia de amor. Poco después, Swift fue vista apoyándolo en los estadios y Kelce acompañándola en su gira mundial.