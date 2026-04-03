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Tekashi 6ix9ine salió de la cárcel y presumió el regalo que le dio Nicolás Maduro en prisión de Nueva York

El rapero estadounidense mostró en un video publicado en su cuenta de Instagram un peluche supuestamente autografiado por Maduro, quien se encuentra recluido en la misma prisión de la que salió Tekashi, el Metropolitan Detention Center.

  • Tekashi 6ix9ine está sosteniendo el peluche de Bob Esponja autografiado por Nicolás Maduro. FOTO: Captura de pantalla
    Tekashi 6ix9ine está sosteniendo el peluche de Bob Esponja autografiado por Nicolás Maduro. FOTO: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
03 de abril de 2026
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Este viernes, Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre real es Daniel Hernández, salió del Metropolitan Detention Center, la prisión ubicada en Nueva York en la que estuvo recluido durante tres meses.

Su salida de la cárcel quedó registrada en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 24 millones de seguidores. En la grabación puede observarse que Hernández, de raíces mexicanas y puertorriqueñas, fue esperado por un grupo de conocidos a las afueras del centro penitenciario.

Lea: Tekashi 6ix9ine vuelve a prisión y se burla de Maduro: “Jugaremos y comeremos juntos”

En el video se ve cómo el rapero es recibido por sus amigos con un enorme collar de eslabones que parecen estar recubiertos de diamantes. Sin embargo, la lujosa joya no es lo que más ha llamado la atención de este momento.

El detalle que se ha robado las miradas es el pequeño peluche de Bob Esponja que Tekashi sostiene en sus manos al salir de la prisión. Después, la cámara enfoca el juguete y el rapero explica que este fue autografiado por Nicolás Maduro.

Enseñándoselo a sus amigos, el artista dice que en el peluche está escrita la fecha 2 de abril, seguida de la firma de Maduro y, por último, la letra “V”, que significa “Venezuela por siempre”.

Tekashi 6ix9ine fue recluido en el Metropolitan Detention Center en enero de 2026, luego de haber admitido que agredió a un hombre y que tenía drogas, delitos que violaron los términos de su libertad condicional. En diciembre de 2025 fue condenado a cumplir tres meses en prisión, y en 2024 también había sido condenado a 45 días por incumplir esas mismas condiciones.

El rapero se encuentra en libertad condicional debido a que en 2017 se declaró culpable de hacer parte de Nine Trey Gangsta Bloods, una pandilla de Nueva York. Fue sentenciado a dos años de prisión en 2019, seguidos de cinco años de libertad condicional por su cooperación en el caso de crimen organizado contra otros miembros de la pandilla.

A ese mismo centro, la única prisión federal que hay en Nueva York, fue que llegó Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de haber sido capturados por agentes estadounidenses el 3 de enero de 2026 en Caracas.

En el Metropolitan Detention Center hay alrededor de 1.200 detenidos. Además de Maduro hay otros presos de alto perfil como Luigi Mangione, el joven universitario acusado por el asesinato de Brian Thompson, el líder de la mayor aseguradora de salud de Estados Unidos. Por allí también paso Sean “Diddy” Combs antes de recibir su condena.

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