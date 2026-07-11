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¿Cómo funciona la teleconsulta pediátrica en Colombia? Atiende a más de 2.000 niños al mes

La teleconsulta pediátrica busca detectar a tiempo enfermedades comunes y evitar que cuadros leves terminen convirtiéndose en urgencias.

  • La teleconsulta pediátrica permite que niños y niñas con síntomas leves sean valorados por un especialista sin salir de casa y, según el caso, reciban manejo en el hogar o sean remitidos a consulta presencial o urgencias. FOTO: Magnific.
    La teleconsulta pediátrica permite que niños y niñas con síntomas leves sean valorados por un especialista sin salir de casa y, según el caso, reciban manejo en el hogar o sean remitidos a consulta presencial o urgencias. FOTO: Magnific.
  • A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.
    A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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La presión sobre los servicios de pediatría continúa creciendo en Colombia. De acuerdo con cifras citadas por la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), entre julio de 2025 y junio de 2026 se cerraron, en promedio, dos camas pediátricas al día en el país, una situación que ha incrementado la preocupación de médicos y familias por el acceso oportuno a la atención infantil.

En ese contexto, ha cobrado fuerza la teleconsulta pediátrica, un modelo que permite a niños y niñas ser valorados por un especialista sin necesidad de desplazarse hasta un centro asistencial. Actualmente, este servicio atiende más de 2.000 consultas mensuales y ofrece una valoración médica en un tiempo aproximado de 30 minutos.

A diferencia de una orientación médica general, la atención es realizada directamente por un pediatra mediante una consulta virtual. Durante la cita, el especialista analiza los síntomas del menor y determina si puede continuar el tratamiento desde casa, si requiere una consulta presencial o si debe ser remitido a un servicio de urgencias o a una atención de mayor complejidad.

A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.
A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.

Según la información entregada por la SPLA, la mayoría de las consultas corresponden a enfermedades frecuentes durante la infancia, como fiebre, tos, vómito, diarrea o dificultades respiratorias leves. La intención es intervenir desde los primeros síntomas para evitar que una atención tardía permita que el cuadro clínico evolucione hacia complicaciones.

”No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren una atención presencial inmediata. Esto disminuye en cerca del 70% la presión sobre los servicios de urgencias y brinda tranquilidad a los padres desde los primeros síntomas”, afirmó José Manchego, director ejecutivo de SPLA.

”La teleconsulta prioritaria en pediatría nos permite ofrecer una valoración especializada en pediatría cuando más la necesitan las familias. No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren una atención presencial inmediata. Esto evita desplazamientos innecesarios, disminuye en cerca del 70% la presión sobre los servicios de urgencias y brinda tranquilidad a los padres desde los primeros síntomas”

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El proceso inicia a través de los canales de atención del asegurador o de la IPS que presta el servicio. Una vez se agenda la consulta virtual, el pediatra realiza la valoración clínica y define la conducta médica más adecuada para cada paciente.

Desde la entidad señalan que este modelo también busca disminuir la presión sobre los servicios de urgencias, concentrando la atención presencial en los casos que realmente requieren hospitalización o manejo especializado. Al mismo tiempo, representa una alternativa para las familias que enfrentan dificultades de desplazamiento, largas esperas o barreras para acceder rápidamente a un especialista.

En medio de la reducción de la capacidad instalada para la atención pediátrica, la teleconsulta se perfila como una herramienta para facilitar el acceso oportuno a especialistas y atender de forma temprana enfermedades leves antes de que se conviertan en una urgencia médica.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la teleconsulta pediátrica?
Es un servicio de atención médica virtual en el que un pediatra evalúa a niños y niñas mediante videollamada para determinar el tratamiento más adecuado según sus síntomas.
¿Cómo funciona la teleconsulta pediátrica?
Las familias solicitan la atención a través de su asegurador o de la IPS. Luego se agenda una consulta virtual con un pediatra, quien realiza la valoración clínica y decide si el menor puede recuperarse en casa, necesita una consulta presencial o debe ser remitido a urgencias.
¿Qué enfermedades pueden atenderse por teleconsulta?
Principalmente síntomas frecuentes como fiebre, tos, vómito, diarrea, molestias respiratorias leves y otros cuadros comunes en la infancia que requieren una valoración médica temprana.
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