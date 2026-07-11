¿Cómo funciona la teleconsulta pediátrica en Colombia? Atiende a más de 2.000 niños al mes

A diferencia de una orientación médica general, la atención es realizada directamente por un pediatra mediante una consulta virtual. Durante la cita, el especialista analiza los síntomas del menor y determina si puede continuar el tratamiento desde casa , si requiere una consulta presencial o si debe ser remitido a un servicio de urgencias o a una atención de mayor complejidad.

En ese contexto, ha cobrado fuerza la teleconsulta pediátrica, un modelo que permite a niños y niñas ser valorados por un especialista sin necesidad de desplazarse hasta un centro asistencial. Actualmente, este servicio atiende más de 2.000 consultas mensuales y ofrece una valoración médica en un tiempo aproximado de 30 minutos.

La presión sobre los servicios de pediatría continúa creciendo en Colombia. De acuerdo con cifras citadas por la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), entre julio de 2025 y junio de 2026 se cerraron, en promedio, dos camas pediátricas al día en el país, una situación que ha incrementado la preocupación de médicos y familias por el acceso oportuno a la atención infantil.

A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.

A través de una consulta virtual, un pediatra evalúa los síntomas del menor y determina si el caso puede manejarse en casa o requiere atención médica presencial. FOTO: Magnific.

Según la información entregada por la SPLA, la mayoría de las consultas corresponden a enfermedades frecuentes durante la infancia, como fiebre, tos, vómito, diarrea o dificultades respiratorias leves. La intención es intervenir desde los primeros síntomas para evitar que una atención tardía permita que el cuadro clínico evolucione hacia complicaciones.

”No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren una atención presencial inmediata. Esto disminuye en cerca del 70% la presión sobre los servicios de urgencias y brinda tranquilidad a los padres desde los primeros síntomas”, afirmó José Manchego, director ejecutivo de SPLA.

”La teleconsulta prioritaria en pediatría nos permite ofrecer una valoración especializada en pediatría cuando más la necesitan las familias. No se trata únicamente de resolver dudas médicas, sino de identificar oportunamente cuáles menores pueden manejarse de forma segura en casa y cuáles requieren una atención presencial inmediata. Esto evita desplazamientos innecesarios, disminuye en cerca del 70% la presión sobre los servicios de urgencias y brinda tranquilidad a los padres desde los primeros síntomas”

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El proceso inicia a través de los canales de atención del asegurador o de la IPS que presta el servicio. Una vez se agenda la consulta virtual, el pediatra realiza la valoración clínica y define la conducta médica más adecuada para cada paciente.

Desde la entidad señalan que este modelo también busca disminuir la presión sobre los servicios de urgencias, concentrando la atención presencial en los casos que realmente requieren hospitalización o manejo especializado. Al mismo tiempo, representa una alternativa para las familias que enfrentan dificultades de desplazamiento, largas esperas o barreras para acceder rápidamente a un especialista.

En medio de la reducción de la capacidad instalada para la atención pediátrica, la teleconsulta se perfila como una herramienta para facilitar el acceso oportuno a especialistas y atender de forma temprana enfermedades leves antes de que se conviertan en una urgencia médica.