Se aviva el debate entre Trump y la OMS: ¿Acetaminofén en embarazo produce autismo en bebés?

Una pastilla –paracetamol (acetaminofén en Colombia– es la causante de una puja entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y sus autoridades de salud con entidades médicas como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias agremiaciones científicas.
Este martes la OMS aseguró que no hay evidencia científica que demuestre la relación entre el consumo de paracetamol en el embarazo y el autismo en respuesta a las declaraciones realizadas por Donald Trump este lunes. “No tomes Tylenol (cuyo componennte es acetaminofén). No lo tomes. Lucha como un demonio para no tomarlo”, dijo el mandatario en varias ocasiones como forma de recomendación a las mujeres embarazadas sobre el uso de uno de los analgésicos más utilizados en el mundo y con evidencia científica de décadas.