La historia de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que ahora vive en situación de calle

Tylor Chase, quien hizo parte del elenco de la reconocida serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue encontrado recientemente en Riverside, California, viviendo en situación de calle. El actor que interpretó al personaje de Martin Qwerly en la producción de Nickelodeon se hizo viral luego de que una usuaria de TikTok grabara un video al reconocerlo. Lea: Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4 La grabación fue compartida por @lethallalli y causó sorpresa en las redes sociales. Allí se puede ver a Chase con ropa vieja, barba y un evidente deterioro en su estado físico. En el video quedó grabado la presentación y el saludo del exactor: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.

A raíz de la preocupación que generó su estado actual en los antiguos seguidores de la serie, la usuaria de TikTok decidió abrir una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, donde hasta ahora han sido recaudados más de 1.200 dólares (alrededor de 4.700.000 pesos colombianos al cambio actual). “Tylor es un alma amable y resiliente que merece la oportunidad de reconstruir su vida y recuperar su estabilidad. Esta campaña de recaudación de fondos está dedicada a ayudarlo con vivienda segura, alimentación, necesidades básicas y los recursos que necesita para volver a ponerse de pie”, es el mensaje que puede leerse en la plataforma para donar fondos.

¿Qué le pasó a Tylor Chase, actor de Manual de supervivencia escolar de Ned?

Luego de que su video en las calles se hiciera viral, la pregunta que los usuarios comenzaron a hacerse fue por la historia de Chase. El hombre de 36 años inició su carrera en la actuación a corta edad: fue en 2004 que interpretó a Martin en la serie de Nickelodeon, la cual finalizó en 2007. También hizo parte de la serie Todo el mundo odia a Chris y de la película Good Time Max. En 2014, Tylor abrió un canal de YouTube donde compartía poemas y pequeñas actuaciones, pero el último video que publicó fue en octubre de 2021.

Luego de que @lethallalli compartiera la reciente grabación del actor, esta misma usuaria dio a conocer una conversación que tuvo con la madre de Chase, quien manifestó preocupación por la recaudación de fondos que se está realizando actualmente.

Este es el chat con la madre de Tylor Chase que compartió la usuaria de TikTok que compartió el video. FOTO Captura de pantalla