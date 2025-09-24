La historia de Tylor Chase, el actor de Nickelodeon que ahora vive en situación de calle

Tylor Chase, quien hizo parte del elenco de la reconocida serie Manual de supervivencia escolar de Ned, fue encontrado recientemente en Riverside, California, viviendo en situación de calle. El actor que interpretó al personaje de Martin Qwerly en la producción de Nickelodeon se hizo viral luego de que una usuaria de TikTok grabara un video al reconocerlo.
Lea: Tom Holland fue hospitalizado luego de sufrir un accidente durante el rodaje de Spider-Man 4
La grabación fue compartida por @lethallalli y causó sorpresa en las redes sociales. Allí se puede ver a Chase con ropa vieja, barba y un evidente deterioro en su estado físico. En el video quedó grabado la presentación y el saludo del exactor: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”.