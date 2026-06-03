Video: Feid sorprendió a estudiantes de la Universidad de Antioquia en la apertura de la Semana Estudiantil

Cientos de estudiantes de la Universidad de Antioquia recibieron el martes una sorpresa que no estaba en el programa oficial. Feid, compositor, productor discográfico y uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional en el género urbano, apareció en la Plazoleta Central de la Ciudad Universitaria durante la apertura de la Semana Estudiantil.
El reguetonero protagonizó el inicio de esa celebración académica y cultural que arrancó desde las 3:00 de la tarde y que se extenderá hasta el 11 de junio.