Travis Scott enfureció a sus fans tras dar un concierto de solo 20 minutos en Turquía: algunos pagaron hasta $1.000 dólares

El rapero estadounidense Travis Scott enfureció a sus fans en Estambul tras una actuación que apenas duró 20 minutos, con el público abucheando cuando abandonó el escenario a primera hora de este lunes 1 de junio, según videos publicados en redes sociales. Le puede interesar: Dua Lipa se casó en secreto con Callum Turner en Londres y prepara una lujosa celebración de tres días en Sicilia En su primera gira por Turquía, el conocido exponente de hip-hop de 35 años debutó en Estambul este domingo 31 de mayo por la noche y tenía previsto celebrar otro evento este lunes en la ciudad turística occidental de Esmirna.

El evento de Estambul se anunciaba como “una actuación que va más allá de un concierto clásico” con un público limitado a solo 2.500 fanáticos, según uno de los sitios web que vendían entradas a partir de los 330 dólares. La publicidad prometía un “DJ set & mic” de 90 minutos del rapero nacido en Houston a partir de las 11:00 de la noche, entre actuaciones de artistas menos conocidos.

Pero los fans afirmaron que Scott llegó 90 minutos tarde para marcharse después de una breve aparición de 20 minutos, a pesar de ser el artista principal del cartel. “Evento vergonzoso. Dijeron que empezaría a las 23H00, llegó a las 00H35. Esperamos de pie durante horas, cantó una canción y se fue... Malgastamos nuestro dinero”, escribió una fan llamada Ala Artan en Instagram.

Otros exigieron que les devolvieran el dinero en la cuenta de Instagram del promotor TemaCC, entre ellos alguien llamado Orhan Jung, que dijo haber pagado más de 1.000 dólares por una entrada VIP, más del doble del salario mínimo mensual en Turquía, y calificó el evento de “desgracia”. Tras la indignación, Scott publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde escribió: “Solo vine a presentar una fiesta por el GRAN día de un amigo”. Añadió que está ansioso “por volver y actuar de verdad (sic)”. Contactados por la AFP, los organizadores del espectáculo no quisieron hacer comentarios.

La realidad fue muy distinta: 90 minutos de retraso, un show que duró un suspiro y miles de fans exigiendo reembolsos en redes sociales. FOTO: @travisscott