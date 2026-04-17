Feid impulsa a su prima Mariana para que abra los conciertos del Falxo Tour

Para Feid, la música era el plan b. Aunque era lo que más quería, escogió el camino que parecía más lógico, hacer una carrera, estudiar y en el tiempo libre, seguir haciendo música.

Pero rápidamente se dio cuenta de que hacer las dos cosas a la vez era demasiado tedioso: tenía que escoger. Decidió dejar de estudiar y, contrario a lo que creía, los primeros en apoyarlo fueron sus padres.

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“Mis papás fueron mis primeros fanáticos y me apoyaron desde el inicio. Convirtieron ‘mi plan b’ en mi ‘plan a’. Me acuerdo muy bien del día que hablé con ellos y les expresé que tenía que tomar una decisión porque me sentía muy agobiado estudiando y cantando y ellos me dijeron que cantara, fue muy lindo y muy especial de parte de ellos como me han apoyado desde siempre”, cuenta Feid en el corto documental El Green Print la saga: Feid Vs Fercho, (DISC 1), que publicó hace poco más de una semana.

Hoy, con una carrera consolidada en la industria musical, Feid está haciendo lo mismo con Mariana, su prima, por eso la invitó a hacer el acto de apertura de los shows del Falxo Tour con el que recorrerán 14 ciudades de Estados Unidos.

—El último día del ensayo para el tour me dijo “que te parece si tu cantas algunas de tus canciones al inicio del show, haces como un opening act, lo que te imagines”, te lo juró que yo quedé en shock. Me emocione tanto que al principio como que no entendía bien lo que me estaba diciendo —cuenta Mariana, desde el aeropuerto de Miami, en comunicación con EL COLOMBIANO.

No es la primera vez que lo hace. Feid ha seguido el proceso de Mariana de cerca y le ha ido abriendo puertas poco a poco. En 2024, Mariana se unió como corista al equipo de Feid y giraron juntos por varios países. Después lo acompañó en un campamento en Ibiza, para conocer de cerca su proceso creativo y la manera como se construye un disco, y ahora esta de nuevo de gira con él, pero ahora no sólo como corista sino como acto de apertura del show.

En el primer concierto del tour, que tuvo lugar en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, a finales de marzo Feid y Mariana cantaron juntos Latte, un sencillo de ella lanzado el año pasado.

Para la gira por Estados Unidos, Mariana preparó, en apenas dos semanas, un pequeño show donde quiere mostrar una faceta nueva y música inédita, que estará publicando a lo largo de este año, una propuesta diferente a Maguga, el EP, que lanzó a principios de este año.

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—Con este show quise hacer una propuesta diferente, quiero dejar mucho de mi esencia, no solamente lo acústico de Maguga, sino todo lo que va a salir mitad de año, que son canciones mucho más pop, más movidas. Esta es una oportunidad para que me conozcan, pero también para conocerme a mi misma en el escenario y mostrar algo diferente —dice Mariana.

Esta experiencia del Falxo Tour abre un nuevo capítulo para Mariana y su carrera artística. Es una especie de viaje en el tiempo, ella está mostrando canciones que no han salido, ante un público que algún día estará ahí por verla a ella.

Lo seguro, por ahora, es el lanzamiento de un nuevo sencillo, Bye, que verá la luz en los próximos días y un EP en el que sigue trabajando durante la gira.