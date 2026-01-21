Influencer ‘La Nicholette’ fue secuestrada en su Cybertruck y quedó grabado en video

A plena luz del día, fue secuestrada la hombre de influencia conocida como 'La Nicholette' en la ciudad de Culiacán, estado mexicano de Silanoa, este martes 20 de enero. La joven de 25 años fue interceptada mientras abordaba su vehículo, una lujosa Camión cibernético morada, en la zona residencial Isla Musalá. Hasta el momento, la influencer sigue desaparecida. A través de redes sociales se ha difundido un video del presunto secuestro de Nicole Pardo, conocida en redes sociales como 'La Nicholette'. Su Cybertruck morada fue localizada abandonada, mientras ella continúa desaparecida.

Durante 2025, en México se registraron al menos 2.066 casos de secuestro. Las imágenes muestran el momento exacto en el que la creadora de contenido es interceptada por varios sujetos, en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. La crudeza del material audiovisual ha provocado alarma y múltiples reacciones en plataformas digitales. Aunque el video ha sido replicado ampliamente, las autoridades han pedido cautela frente a la difusión de imágenes sensibles, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

¿Quién es la influencer secustrada en Sinaloa?

Su nombre real es Nicole Pardo Molina, originaria de El Salado, sindicatura de Culiacán. Bajo el perfil 'La Nicholette', la joven creadora de contenido ha acumulado más de 115 mil seguidores en TikTok y cerca de 160 mil en Instagram, plataformas desde donde compartía fragmentos de su vida personal, viajes, lujos, rutinas y decisiones que solían generar controversias y reacciones encontradas. Además, ganó popularidad debido a la monetización de su imagen, incluida su presencia en plataformas de contenido para adultos como Onlyfans.

