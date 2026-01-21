Influencer ‘La Nicholette’ fue secuestrada en su Cybertruck y quedó grabado en video

A plena luz del día, fue secuestrada la hombre de influencia conocida como 'La Nicholette' en la ciudad de Culiacán, estado mexicano de Silanoa, este martes 20 de enero. La joven de 25 años fue interceptada mientras abordaba su vehículo, una lujosa Camión cibernético morada, en la zona residencial Isla Musalá. Hasta el momento, la influencer sigue desaparecida.
