Yeferson Cossio compartió foto con Camilo Cifuentes, anunció alianza y desata críticas en redes

El influenciador antioqueño adelantó que trabajará con su colega en un proyecto social enfocado en la protección de animales callejeros. Algunos internautas cuestionaron la unión por las polémicas recientes de ambos.

  Los creadores de contenido desataron todo tipo de reacciones con su anuncio. FOTO: tomada de Instagram @yefersoncossio.
    Los creadores de contenido desataron todo tipo de reacciones con su anuncio. FOTO: tomada de Instagram @yefersoncossio.
El Colombiano
El Colombiano
30 de octubre de 2025
bookmark

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía y un video junto a Camilo Cifuentes, otro reconocido influenciador colombiano, con quien prepara lo que sería una gran colaboración.

Hoy vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar mucho”, expresó Cossio en la publicación. Cifuentes, por su parte, comentó que esta vez sí tiene “afán” por sacar adelante la iniciativa, aunque ninguno reveló mayores detalles sobre el proyecto.

La alianza, sin embargo, generó opiniones divididas. Muchos usuarios celebraron el encuentro entre dos figuras conocidas por sus causas benéficas, mientras otros criticaron la colaboración, recordando las polémicas pasadas de Cossio, quien fue tildado de “oportunista” , mientras que, Cifuentes, fue calificado por algunos usuarios como “narcisista” tras algunas polémicas que ha tenido en redes sociales.

“Queremos hacer una donación grande”

Frente a las críticas, Cossio respondió directamente a los comentarios negativos y defendió su compromiso social. “Cami y yo llevamos hablando dos o tres meses porque, aparte de admirarnos mucho, queremos hacer una donación grande. Si yo normalmente dono un dólar y él también, no nos vamos a juntar para donar dos, sino 10”, afirmó.

El influenciador también recordó algunas de sus acciones filantrópicas: “Reconstruimos un ancianato, he esterilizado más de 10.000 perros, iluminé con energía solar un barrio en La Guajira, cada Navidad cumplo los deseos de niños de una fundación y he pagado varias carreras universitarias”.

Conozca: Camilo Cifuentes publicó su primera foto y las redes estallaron: “Yo afán no tengo”

Aunque no se conocen aún los detalles del nuevo proyecto, los seguidores esperan que la colaboración entre Cossio y Cifuentes se materialice en una iniciativa concreta a favor del bienestar animal, o personas de bajos recursos.

Utilidad para la vida