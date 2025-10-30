Yeferson Cossio compartió foto con Camilo Cifuentes, anunció alianza y desata críticas en redes

El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía y un video junto a Camilo Cifuentes, otro reconocido influenciador colombiano, con quien prepara lo que sería una gran colaboración. “Hoy vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar mucho”, expresó Cossio en la publicación. Cifuentes, por su parte, comentó que esta vez sí tiene “afán” por sacar adelante la iniciativa, aunque ninguno reveló mayores detalles sobre el proyecto.

La alianza, sin embargo, generó opiniones divididas. Muchos usuarios celebraron el encuentro entre dos figuras conocidas por sus causas benéficas, mientras otros criticaron la colaboración, recordando las polémicas pasadas de Cossio, quien fue tildado de “oportunista” , mientras que, Cifuentes, fue calificado por algunos usuarios como “narcisista” tras algunas polémicas que ha tenido en redes sociales.

“Queremos hacer una donación grande”