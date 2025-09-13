“Yo afán no tengo”: así es el misterioso Camilo Cifuentes, el influencer que le regala plata a la gente

“Los protagonistas son las personas, no yo”. Con esa frase, repetida con calma en la única entrevista que ha concedido a un medio de comunicación, el influencer Camilo Cifuentes resume la filosofía que lo ha convertido en uno de los creadores de contenido más enigmáticos y populares del país.
Mientras cientos de personalidades de internet centran su narrativa en la exposición personal y la búsqueda de fama, él eligió el camino contrario: nunca muestra su rostro, evita hablar de su vida privada y construyó un personaje digital que se escuda en el anonimato.