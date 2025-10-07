x

Zion fue hospitalizado tras un accidente; su estado es “reservado”

El reguetonero Zion fue hospitalizado tras un grave accidente en Puerto Rico. Su estado es reservado y las autoridades investigan las causas. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

  • La prensa internacional ha registrado el accidente del cantante nacido en Puerto Rico. Foto: Afp
    La prensa internacional ha registrado el accidente del cantante nacido en Puerto Rico. Foto: Afp
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2025
bookmark

El cantante puertorriqueño Zion, conocido por su trayectoria en el dúo Zion & Lennox, está hospitalizado en la Unidad de Trauma del Centro Médico de Río Piedras, en San Juan, tras sufrir un accidente en un vehículo, ocurrido en la zona sur de ese país.

Siga leyendo: Violencia y amenazas: el caso Blessd y Pirlo revela el lado oscuro del “trap” en Colombia

Según confirmó el doctor Israel Ayala, director médico de la Administración de Servicios Médicos (ASEM), a Telemundo Puerto Rico, el artista presenta múltiples traumas de cuidado. “El equipo médico evalúa el tratamiento”, señaló el especialista, quien agregó que Zion fue trasladado en la madrugada del martes desde el Hospital Menonita de Ponce hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir atención especializada.

La información fue confirmada por el sello Baby Records y el equipo de trabajo del intérprete a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales. “Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, indica el mensaje.

El comunicado añadió un llamado a la prudencia por parte de los seguidores y medios.

Aunque la causa exacta del accidente no ha sido detallada, medios locales del tipo de América TV y El Vocero reportaron que el hecho corresponde a un siniestro vial en la zona sur de Puerto Rico. Las autoridades no han emitido aún un informe oficial sobre las circunstancias del caso.

Zion, cuyo nombre real es Félix Ortiz, fue parte del dúo Zion & Lennox hasta 2024 y es reconocido como una de las figuras más destacadas del reguetón desde comienzos de los años 2000.

Siga leyendo: Con reguetón y café, Feid logró en México romper un récord mundial: la Coffee Party más grande del planeta

Preguntas sobre la nota:

¿Qué pasó con Zion, del dúo Zion & Lennox?
Sufrió un accidente de tránsito en el sur de Puerto Rico y fue trasladado de urgencia al Centro Médico de Río Piedras. Su estado de salud es reservado.
¿Cuál es el estado actual de Zion?
Se encuentra hospitalizado y bajo observación médica. Presenta múltiples traumas y continúa estable dentro de su condición.
¿Qué dijo su equipo de trabajo?
Baby Records confirmó el accidente e hizo un llamado a la prudencia mientras esperan un parte médico oficial.
