Con reguetón y café, Feid logró en México romper un récord mundial: la Coffee Party más grande del planeta

El artista antiqueño Feid ha hecho historia alcanzando su segundo récord mundial. Esta vez, lo hizo en México con la Coffee Party más grande del planeta. Este nuevo logro de Salomón Villada, nombre de pila de Feid, fue alcanzado en la Plaza de Toros “La México” en la Ciudad de México, transformando el monumental recinto en una celebración urbana en donde se ejecutó una experiencia gratuita, íntima y alternativa a los conciertos tradicionales. Lea también: ¿Compró boletas para el concierto fallido de Kendrick Lamar en Bogotá? Pilas, darán entradas gratis para otros eventos El logro de Feid fue certificado por Guinness World Records gracias a la impresionante convocatoria. Más de 50 mil personas se dieron cita en la Plaza de Toros para participar en una de las fiestas multitudinarias más emotivas y memorables del año en la capital mexicana, según lo han descrito medios locales.

¿Cómo se llevó a cabo la Coffee Party más grande del mundo?

La convocatoria para participar en el evento comenzó el pasado miércoles, 1 de octubre a través de una plataforma digital. Más de 600 mil personas intentaron registrarse para conseguir un pase doble gratuito, colapsando la página en cuestión de minutos.

Debido a la altísima demanda, la organización decidió permitir el ingreso a todos los asistentes que se formaron en el recinto, garantizando que nadie quedara fuera y logrando llenar cada rincón.

En medio del espectáculo, Feid ofreció un setlist de casi dos horas y media donde interpretó más de 30 canciones en donde se incluyeron éxitos de los álbumes 19, Ferxxo volumen 1: Mor, Bahía Ducati e Inter Shibuya.

En el repertorio el artista antioqueño incluyó canciones que normalmente no hacen parte de sus giras siendo alguna de ellas de sus inicios entre 2015 y 2017. El show se caracterizó por mostrarse cercano al público y prescindir de la elaborada producción de su Ferxxocalipsis.

Como parte del requisito para establecer el récord de la Coffee Party más grande del mundo, se sirvieron más de 30 mil cafés, cortesía del propio Feid. Representantes de Guinness World Records entregaron el certificado en pleno show, desatando la euforia entre los asistentes.

Además del café gratuito, Salomón reforzó la cercanía con su comunidad al sorprender a sus seguidores con regalos especiales. Se entregaron vinilos (LP’s) y casetes de colección, algunos de los cuales contenían fragmentos de canciones inéditas que no saldrán a la venta en ninguna otra plataforma musical.