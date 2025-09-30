x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 1 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 11 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 1 de octubre

CALENDARIO DE FARC PARA EL INTERCAMBIO

En 30 días, las Farc estarían dispuestas a negociar el acuerdo humanitario que permita la liberación de las 63 personas que declaró canjeables, siempre y cuando el Gobierno despeje, durante ese lapso, los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Así lo anunció ayer Raúl Reyes, en carta enviada a un foro en Bogotá.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 1 de octubre

EL CONTRALOR, A JUICIO PENAL

24 horas antes de que la Cámara de Representantes entre a elegir al nuevo contralor general de la República, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio, a Julio Enrique Escallón Ordoñez, actual contralor; y dio un plazo de 10 días para que la Cámara le levante la inmunidad. Deberá responder por los delitos de peculado y falsedad.

