Un día como hoy 1 de octubre

HACE 20 AÑOS: CALENDARIO DE FARC PARA EL INTERCAMBIO En 30 días, las Farc estarían dispuestas a negociar el acuerdo humanitario que permita la liberación de las 63 personas que declaró canjeables, siempre y cuando el Gobierno despeje, durante ese lapso, los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. Así lo anunció ayer Raúl Reyes, en carta enviada a un foro en Bogotá. HACE 50 AÑOS: EL CONTRALOR, A JUICIO PENAL 24 horas antes de que la Cámara de Representantes entre a elegir al nuevo contralor general de la República, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio, a Julio Enrique Escallón Ordoñez, actual contralor; y dio un plazo de 10 días para que la Cámara le levante la inmunidad. Deberá responder por los delitos de peculado y falsedad.